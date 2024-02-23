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台南衛生局下架問題辣椒粉食品　主動稽查讓民眾食在安心

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品，台南市衛生局指出，遇食安事件，為即時保障民眾食的安全，秉持從嚴且盡速處理原則，避免問題食品流入民眾為先，從未有拖延隱瞞等情事。

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市2家業者各125公斤，立即通知業者下架回收，目前於1家香料加工所下架回收66.2公斤，另1家原料公司下架回收97.47公斤，共下架回收163.67公斤，並通知其3家下游業者所轄衛生局進行追查下架回收情形。

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市衛生局又於2月17日接獲高雄市衛生局通知該市瑪爾氏國際貿易有限公司所製成問題產品流入台南市3家業者，17日即2家販售業者下架回收「紐奧良烤雞香料粉」33瓶及1家餐飲業者下架回收「麻辣藥膳湯粉」19包；2月21日接獲通知裕榮食品股份有限公司製成「香辣口味蝦味先」，當日於通路商、超商及超市等11家業者進行下架回收，各式規格共下架回收5524包，同日並發布相關新聞稿提醒民眾。另雲林縣衛生局2月19日通知台南市1家通路商販售濟生股份有限公司斗六廠製售之「細紅辣椒粉」，台南市衛生局亦於當日派員查核，下架回收產品共345包。

▲台南市衛生局自2月8日晚上接獲新北市衛生局通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」之辣椒粉販賣至台南市之後，即積極追查下架相關連問題辣椒粉及食品。（圖／記者林東良翻攝，下同）
台南市身為美食之都且逢台南燈會展期期間，衛生局擴大調查相關飯店、必比登小吃名店及燈會攤商，迄今調查共計86家，均未查獲有使用問題辣椒粉等相關製品。後續衛生局將持續調查含檢出蘇丹紅之辣椒粉與製品其相關流向，以維護消費者食之安全。另民眾若有任何食安問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物免費服務專線0800-285-000。

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