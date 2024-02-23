朋友玩韓國「回國狂嫌台灣爛」！全場傻眼　列4點反推：台灣屌打

▲朋友狂嫌台灣爛。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

疫情解封後不少人報復性出國，其中最多人選擇的是鄰近的日本和韓國，就有網友指出，朋友去一趟韓國後，回國後狂嫌棄台灣，食物、台灣人長相、娛樂等等都比不上台灣，讓她超傻眼。貼文一出，網友狂讚台灣超棒，「出國那麼多趟還是覺得台灣最好，食物、治安、人情味、便利性全部屌打」。

有網友在Dcard發文，「朋友出國回來狂嫌棄台灣」，身邊有個朋友很沉迷韓國文化，前陣子剛從韓國回來，一回來就瘋狂嫌棄台灣，食物、人（長相）、娛樂、都比不上韓國，她聽完很受不了，「說韓國街道多乾淨，他在台灣還不也經常亂丟垃圾，不懂為什麼去了韓國還玩出優越感，有人身邊也有這種朋友嗎？」

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貼文曝光，不少人表示，去了韓國後很失望，「你朋友真的有飛去韓國嗎？韓國街道垃圾超多的，隨手亂扔、煙蒂一堆，而且幾乎沒人會去處理」、「韓國人並沒有長得比台灣人好看，東西也沒有很好吃，垃圾也都丟路邊」、「去了韓國一趟整個幻滅，東西超難吃，除了辣炒年糕，韓男很多沒水準、亂罵人的大叔，但也是有好的地方」、「韓國人階級制度太可怕，年齡差一點點就要論輩分，太嚇人」、「垃圾亂丟，地鐵廁所也滿髒的，超愛撞人，服務業都見錢眼開，買不買態度差很多」。

網友紛紛表示，去了很多國家後，最愛的還是台灣，「我南亞北亞的國家都快飛完了，光是治安跟食物，我只能說我愛台灣」、「去過好幾個國家後，我覺得台灣真的不輸別的國家」、「台灣的街景不好看是事實，但治安真的還算不錯喲」、「我自己去了20多個國家，最愛還是回台灣」、「在國外待半年有夠想念台灣，回來後買爆鹹酥雞來吃」、「去完韓國後我更愛台灣，親切度比起韓國根本贏，交通也便宜，食物更多樣化」、「台灣真的很棒，物價也便宜一點，尤其飲料店很有感」。

另外，很多人提到，去過日本，才真正覺得台灣要加油，「說是去日本回來有差異還比較有說服力」、「點進來看之前我以為他去日本，結果是韓國」、「亞洲唯一能說屌打台灣的只有日本，純旅遊的話」、「我去日本開車以後回來也是一直嫌，覺得台灣人真的開車水準很差抱歉了，但我還是很愛台灣，生活舒適方便很多」。