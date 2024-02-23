LINE群組爆「一票台男愛嫖妓」　韓國正妹女友：不敢結婚了

▲韓國女友看到LINE群組在聊「蠻多台灣男生會嫖妓」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「身為男生...也很討厭男生嫖妓！」一名男網友透露，前女友是韓國妹子，曾在LINE群組看到有人聊起「台灣蠻多男生會嫖妓，或是去泰國買春」的話題，便好奇向原PO求證，而原PO回應，確實友人會花錢尋歡，不料一席話讓前女友直呼好噁，「以後不想跟男人結婚了」，讓原PO臭罵「乾我屁事？」

一名男網友在Dcard表示，某任女友是韓國正妹，除了原PO之外，她也交過其他台灣男友，結果在某一個LINE群組中，裡面有人聊到「台灣蠻多男生會嫖妓，或是去泰國買春」，於是前女友就來問原PO是否為真。

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聞言，原PO早已見怪不怪回應，「對啊！我有些朋友就有去，但我從來沒去過。」此話一出，前女友露出難以置信的表情，接著驚喊「好噁心，我以後不想跟男人結婚了」，但不論原PO怎麼解釋，前女友就是堅信他有買春過。

莫名被貼上「買春台男」標籤的原PO感到非常無奈，「我真的被某些台灣男生污名化耶，乾我屁事？」

原PO甚至越說越氣，看著那些買春又不敢承擔責任的台男，「也會交台灣女友，這些女生不僅被這些男的騙，我如果再跟這些女生交往，等於我也被騙耶！」

底下網友熱議，「韓國男也會嫖妓啦，沒有在分國籍」、「會嫖的男生比例真的好高，軍人朋友也說他們裡面幾乎每個都會，科技業的也是這樣說...到底還有哪種人不會」、「幾年前去菲律賓遊學，日韓同學嫖得最兇好嗎...整團整團在帶沒在客氣」、「我個人覺得嫖妓就個人所需，不要害到別人就好」、「去泰國走走，你會發現各國各色人種，看歐美男人願意遠渡重洋而來...你就知道台灣不算什麼了」。