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杜絕酒駕！累犯2次以上吊銷駕照　3月起重考照前要酒癮治療1年

▲高雄市抓酒駕的5大熱區公布 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲酒駕累犯2次以上吊銷駕照，重領駕照前需接受酒癮治療。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為杜絕酒駕肇事，交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，酒駕累犯定義3次以上，將下修為2次以上，即可吊銷駕照，重考駕照須於前1年完成酒駕教育訓練才可報考，3月1日上路。

鑑於酒後駕車為社會各界痛惡行為，為杜絕酒駕違規發生，加上酒駕再犯為酒精成癮高風險族群，交通部公告修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，希望有效防制酒後駕車行為，擴大應接受酒癮治療資格條件對象。

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交通部修法規定，過往酒駕累犯吊銷駕駛執照處分，為酒駕3次以上者，重新申請考領駕駛執照前需接受酒癮評估治療之規定，3月1日起，累犯定義下修為酒駕2次以上者即須接受接受酒癮評估治療。重新申請考領駕駛執照前一年內要完成酒駕防制教育訓練，才可報考。

交通部修法也明定，酒駕防制教育訓練，除完成酒駕防制教育訓練外，也要至中央衛生主管機關評鑑合格之醫療機構接受12個月且至少12次之酒癮評估治療，並取得完成證明書。

根據規定，未能配合醫囑於所定時間接受評估治療超過2個月，或者對醫事人員有強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之行為，妨礙醫療業務執行等，醫療機構得終止評估治療，並不發給完成證明書。

此外，汽車駕駛人接受酒癮評估治療費用，由汽車駕駛人負擔。接受酒駕防制教育訓練人員繳費後於實際上課之日起算，因正當理由未逾全期受訓時數三分之一離班者，退還學費半數。在班時間已逾全期三分之一者，不予退還。

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