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喊話陸客團來台！鄭文燦：盼兩岸觀光6月有轉機　3招搶觀光客

▲▼觀光署今舉辦觀光節慶祝大會，行政院副院長鄭文燦(左2)、交通部長王國材(右2)出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署今舉辦觀光節慶祝大會，行政院副院長鄭文燦(左2)、交通部長王國材(右2)出席。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署今舉辦「2024觀光節慶祝大會」，表揚156位國內外觀光業人員，行政院副院長鄭文燦表示，6月前希望兩岸關係緩和，對岸開放陸客團來台，兩岸旅遊有好的轉機；近期也將敲定轉機客免簽證觀光時間訂定，每年500萬到600萬轉機客成觀光來源，並對東南亞旅客簽證簡化，爭取日韓客，讓觀光成台灣名片。

行政院長鄭文燦今出席「2024觀光節慶祝大會」致詞時表示，總統蔡英文說要打造台灣觀光平台，希望提升旅遊品質，讓觀光成為台灣名片，要跟觀光產業有更多合作和對話，去年感謝觀光業齊努力，達到600萬觀光客目標，衝出648萬人次，疫後預算也針對自由行和團客有鼓勵措施，他每個月主持國際觀光振興會報，拓展客源，讓大家喜歡台灣。

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鄭文燦指出，觀光旅遊業仍面對包括人力需要充實、航班需要提升、將轉機客轉成觀光客，都需要更多努力，來源國拓展方面，觀光署也在努力，除傳統日韓、東南亞旅客外，希望東南亞也能增加穆斯林和印度旅客，北美航班也增加很多，拓展北美市場，疫後開放政策沒有變，兩岸互動有些個別事件，希望能春暖花開、回到正軌。

由於我方赴陸團喊停，6月後禁出團，鄭文燦強調，假如6月前能營造更好氣氛，兩岸關係能和緩，對岸能夠開放陸客團來台灣，不管哪個條件，只要往好的方面走，6月1日也不是絕對的日期，希望有好的轉機，這也是大家所期盼，但善意累積要彼此對等互惠，彼此有同理心，也是兩岸需要走的方向。

由於我國今年目標要達到1200萬國際旅客來台，鄭文燦表示，他每個月都有振興觀光會報，好的政策會盡量採納，包括轉機旅客一年有500萬到600萬，免簽證觀光時間如何訂定也會敲定，讓轉機成為觀光客來源；另外東南亞國家簽證簡化上，在沒有其他防疫考量下，希望盡速朝簡化方向走。

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

▲政院盼對岸開放陸客團來台。圖為金門小三通。（示意圖／記者林名揚翻攝）

鄭文燦指出，日韓旅客市場方面，台灣去日本旅客很多，也希望能促進日本旅客來台灣觀光，隨未來觀光交流越來愈多，日本來台旅客也會增加，今年台日高峰觀光論壇也會討論該課題，讓日本韓國旅客來台增加，旅遊品質提升很重要，讓國際旅客來一次台灣後，會想再來第二次、第三次，要政府、民間共同努力，各旅遊環節友善度要提高，不只永續觀光和智慧觀光，觀光內涵食宿遊購行都要提升，讓觀光成為台灣品牌，觀光成為台灣名片。

交通部長王國材則表示，過去一年國際開放後繳出成績單，有648萬國際旅客來台，疫情3年一路走來，中央地方一起努力度過寒冬，讓去年有些成績，今年是更重要一年，包括國際航線今年會恢復到9成以上，我方也期待兩岸觀光恢復健康、永續往來，去年我方已經拋出善意，現在是等待對岸一個善意，對方善意來的時候，就是兩岸觀光柳暗花明的時候，除政府對話外，觀光旅遊業者也是重要力量，也希望業者在對岸多發聲，希望迅速恢復兩岸觀光往來。

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