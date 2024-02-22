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6月起禁出團赴陸！交長：等對岸一個善意　兩岸觀光才能柳暗花明

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

原定3月解除赴陸禁團令喊卡，6月起禁止出團，交通部長王國材今(22日)表示，3月到5月估4千人組團可照常出團，6月後旅客併5月底前出團，旅行社已付暑假機位等費用，請民航局跟航空公司討論，希望完整退費，其他費用也會衡量各旅行社狀況酌以處理。王國材也喊話，我方已釋出善意，正在等中國大陸一個善意，兩岸觀光才能柳暗花明。

交通部長王國材今出席2024觀光節慶祝大會前受訪表示，當時評估組團赴陸3月到5月約有4千人，已經組團比較完整部分可照常出團，6月後團客，觀光署也有跟旅行社討論併入5月底前的團。

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王國材指出，過去旅行社反映暑假機位比較難訂，因此已經訂機位，也有機票課題，也請民航局跟相關航空公司討論，希望能夠完整退費，如果還有其他費用，他也跟觀光署長討論過，會衡量每一家旅行社狀況酌以處理，有的旅行社只是預訂機位，旅客還沒訂位，甚至中國大陸旅宿或遊覽車等等課題，都還在調查，3月到5月底已經完整組團的團客可以出去，這部分業者就放心，就先把3個月的團處理掉，後續會來處理。

針對陸客團不來恐衝擊今年1200萬國際旅客目標，王國材表示，歡迎中國大陸旅客到台灣，兩岸觀光應健康永續往來，不僅總統都有這樣目標，交通部、觀光署也希望兩岸能善意往來，現在球在中國大陸手上，既然我們已經釋出善意，正在等一個善意，只有這個善意，兩岸觀光才能柳暗花明。

王國材表示，我方歡迎中國大陸釋出善意恢復兩岸往來，另外今年國際旅客量希望恢復到疫情前水準，今年目標希望有200萬是陸客，去年估100萬，但陸客團沒來，就由其他國家旅客量補齊。王國材強調，若今年陸客不來，我們就更加努力，1200萬國際旅客目標不變，當然希望陸客可以過來，如果不能過來，就從其他國家客源努力，仍以1200萬國際旅客為目標。

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