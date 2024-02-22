微罪擬不記點不檢舉！駕駛人聯盟喊支持　喊話交部「苦民所苦」

▲交通部研擬針對罰款1200元以下微罪違規不記點，但仍要開罰。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部研擬對罰款1200元以下的交通違規不記點、不開放檢舉，全國汽車駕駛人權益聯盟表示，支持交通該措施，另針對去年已實施暫緩對路口違停等不記點，若黃線臨停區6月底仍沒有規劃好，也應該持續延長到停車區改善為止，盼交通部能聽到民意、苦民所苦。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，交通部規劃對1200元以下微罪違規不記點，駕駛人權益聯盟很支持這樣措施，本來交通罰款1200元以下的違規，無非就是路邊停車或臨停、違停，汽車職業駕駛人和計程車司機每天在外奔波，很容易因此被裁罰。

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去年6月底起，路口、公車站等違規停車，除罰款外，新增記點制度，引發職業駕駛不滿，交通部也暫緩記點措施，但仍要罰款。劉鴻樟表示，去年6月底交通新制實施，開放路口等這些地方違停讓民眾濫檢舉，造成職業駕駛困擾，對此擾民政策，交通部必須正面看待，提出能苦民所苦的對應政策出來，而不是一昧用裁罰方式。

劉鴻樟指出，希望改善道路交通，除了裁罰外，道路基礎設施也要做好，交通號誌要有連貫性，人車分流的燈號設計都要做好，再來提出裁罰，而不是任由立法院交通委員提出非常擾民的政策，交通部就予以實施，應該站在汽車駕駛和道路狀況來衡量和執行政策。

劉鴻樟表示，除微罪1200元以下違規不記點外，交通部還要積極落實規劃停車位和上下車臨停停車位，一定要規劃好，若沒有規劃好，去年所實施的暫緩記點措施，仍然要繼續來延長，直到政府規劃完善為止，才能恢復記點，希望交通部能真正聽到民意所在，苦民所苦。