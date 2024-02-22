男子「正月初二剪髮」！當晚舅舅車禍去世　竟被舅媽告：殺人罪

▲男子在正月初二剪頭髮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名男子劉兵（化名）在正月初二去剪頭髮，回家突然得知舅舅當晚車禍去世的消息。堅信民間傳說「正月剃頭死舅舅」的舅媽認為，是他害舅舅去世，於是將外甥告上法院，稱「殺人罪，求償人民幣100萬元」。法院最終駁回，理髮與車禍無關。

據《閩南網新聞》報導，劉兵正月初二被舅舅嫌頭髮過於邋遢雜亂，受不了碎唸的他當晚出門找理髮院修剪。怎料回家後，得知舅舅因酒駕車禍去世了，令他相當錯愕。

舅媽一見到他，劈頭就罵，「你在正月初二剪什麼頭髮？你知道這代表什麼嗎？」她越說越激動，堅信民間傳說「正月剃頭死舅舅」的無稽之談，最後甚至揚言要告外甥故意殺人，並求償人民幣100萬元的民事賠償。

▲法院審理認為，劉兵理髮與舅舅的死無關。（圖／CFP）

舅媽處理完喪事後，氣憤地去找當地「大仙」算命此事。該「大仙」表示，「劉兵明知道正月理髮會死舅舅，還是去剪了頭髮，導致舅舅不能釋懷，晚上喝酒發生車禍，這就是間接故意殺人罪。」

算命完，舅媽二話不說馬上將自己的外甥告上法院。不過，最終法院審理認為，正月初二不能理髮為迷信一說，與舅舅之死更是毫無關聯，因此駁回劉兵舅媽的要求。

該事引起網友熱議，「這外甥也太衰」、「有夠荒謬，法院能選擇不受理這種案件嗎」、「我是法官都要在當事人面前笑出來了」、「什麼年代了，還堅信舊習俗」、「這樣理髮店是不是正月初二都不要開門了」。