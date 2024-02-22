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罰款1200元微罪不記點不檢舉！交長：涉安全違規將提高罰則

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材今出席觀光節慶祝大會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部擬對罰款1200元以下違規不記點、不開放檢舉，路權團體認為記點用意在淘汰不適任駕駛，批執法走回頭路。交通部長王國材今表示，大小違規罰款不變，仍依法開罰，但交通設施環境未完善前，研議微罪不記點不開放檢舉，若1200元以下違規有安全疑慮，將提高罰則，權宜作法待交通環境完善後，可再調整。

王國材今出席觀光節慶祝大會表示，針對大小違規仍按照處罰條例開罰，罰款不變，去年針對記點和民眾檢舉加強後，不只職業駕駛團體，還有很多一般民眾的民怨出來，經過討論，希望在安全和民怨中間取得平衡。

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王國材說明，現在研擬方向，除罰款不變外，朝微罪不記點、不開放檢舉討論，以罰款1200元以下來認定微罪不記點，事實上現行裁罰細則也有相關規定，包括超速10公里以內不罰，酒駕0.2毫克以下不罰，超重10%以內也不罰，現行裁罰細則有相關規定，將依此微罪不罰處理方向引用到民眾檢舉和記點部分。

針對該權宜作法，王國材說，政府不管中央或地方都要負起責任來，把交通環境整頓好，讓民眾不容易違規，但當環境整頓還沒做完前，先做權宜措施，從檢舉和記點來檢討，如果有一天環境整頓好了，民眾不容易因為環境違規違停，屆時再來重新調整。

路權團體質疑用1200元罰款切割無法確保安全，王國材表示，違規越重大就應該罰越重，就像不停讓行人罰6千元，如果1200元罰款以下有一些項目覺得有安全疑慮，將針對處罰條例去檢視哪些項目應該調高罰款，希望立法院本會期開議後討論，交通部也會針對開放民眾檢舉部分項目重新提案檢討，比較危險項目可以就調高罰款，比較有系統性去檢討修法，不是針對單一項目，每個見解都不一樣。

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