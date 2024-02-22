為何不學日本做人行道圍欄？　他批台人「1性格」：太可恨

▲示意圖，與本文無關。圖為標線型人行道。（圖／公路總局一工處）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣交通亂象被稱是「行人地獄」，除了汽機車駕駛的素養，也有人認為與道路設計有關係。就有網友表示，日本都會在人行道加設圍欄，感覺可以防止違停，但在台灣好像幾乎沒看過這樣的設計，「加了之後，如果要違停載客、卸貨會變超麻煩，應該就會降低（違停）發生機率。」貼文一出引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼台灣不學日本做人行道圍欄？」文中表示，日本的人行道似乎都會加設圍欄，他猜測目的就是防止違停，「但在台灣好像幾乎沒看過這種設計？」

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原PO認為，加了圍欄之後，如果要違停載客，或是要卸貨都會變麻煩，應該就會降低違停發生機率，「加裝成本感覺也不會很高，有人知道為什麼台灣不加做人行道圍欄嗎？」

貼文一出，眾人卻紛紛搖頭，「台灣會變成停在車道上」、「台灣的玩法應該會有店家自己開洞～」、「關鍵不是圍欄，是人」、「一堆人穿越欄杆跌下來都申請國賠」、「以前有啊！後來拆光了」、「太天真了，你以為台灣人會乖乖走在圍欄裡嗎？」

還有網友反串酸，「撞壞車子國家賠嗎？」「這樣在台灣只會變機車停車場」、「店家／住家會靠北客人／自己要停車」、「先有人行道吧= =，一堆地方連人行道都沒有」、「裝沒多久挺不住抗議就會拆了，可恨台灣人方便當隨便的個性」、「這樣2輪大爺怎麼辦，下雨還要走很遠，出事你負責嗎？」