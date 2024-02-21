拜拜、逛商圈的都中鏢！過完年「一堆感冒了」：咳到沒聲音

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友近日發現，過完年後，身邊好多人都重感冒，有的一直拉肚子、有的鼻竇炎，還有二次確診發燒的，「比例超級高欸！」連自己這兩天也在咳嗽。就有人也超有感，「這波病毒真的好強，我很久沒出現生病會全身痠痛畏寒了」、「真的…生病五天，到今天已經發不出聲音了。」

有網友在PTT的WomenTalk發起閒聊「過完年一堆人感冒」，文中表示，「怎麼身邊好多人過完年之後都重感冒？有的是一直拉肚子，有的是鼻竇炎，有的還二確發燒，比例超級高欸！」好奇是不是因為過年跟人聚會，跟人接觸變多造成的？「我這兩天也開始在咳嗽了，希望大家的身體都能夠趕快變好。」

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貼文一出，就有人也有感，「真的很多感冒的…」、「過年人潮聚集，不戴口罩的人又很多+寒流」、「過年一堆人，病毒大雜燴啊」、「全家人淪陷，咳咳」、「早晚溫差變化可能也是原因之一」、「真的一堆，診所內一堆人」、「過年前就一波了。」

還有大批苦主哀號，「開工就中獎，變重陽真人，咳到完全沒聲音」、「好像跑去商圈逛一下就中了，倒楣啊」、「去拜拜人擠人，回來就中流感了，超哭」、「我也中獎了，鼻涕流不停」、「回北部一天而已，直接重感冒一個禮拜==，還好一半都在放假，可以養病。」

事實上，耳鼻喉科醫師曾哲凰近日就在臉書指出，近期到診所看感冒的人是「人山人海」，而且流感快篩時就宛如「連續擲杯到聖杯，或拉霸機拉到777一樣，都是連續好多個流感A流感A流感A…」，提醒大家要注意，現在患病症狀都是發燒、喉嚨痛和厲害咳嗽，呼籲老人家要特別留意當心，對他們來說，小感冒都是大事。

大甲李綜合醫院小兒科醫師余秋霖也說，目前仍處於流感的高原期，甚至開始出現腸病毒。最近一個禮拜便收治5名兒童因家庭群聚、過年出遊而染病發高燒的案例，年紀最小的才11個月大，發燒兩天不退才來住院，他提醒家長及小朋友，一定要好個人衛生、勤洗手，也一定要戴口罩，避免遭受感染。