日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！資深鄉民曝真相

▲日本多處人行道都會在沒有斑馬線的邊界架設圍欄。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台灣行人交通事故頻傳，改善行人路權也成為許多民眾的討論焦點。近日一名網友就發文表示，日本不少地方都會在人行道加設圍欄，減少車輛違規臨停等問題，對此原PO好奇詢問「台灣好像幾乎沒看過這種設計？」結果此文一出，引起熱烈討論，還釣出資深網友留言解釋，其實80、90年代時，台北街頭也有很多圍欄，不過目的是為了「阻擋行人任意穿越馬路」。

原PO在PTT八卦板以「為什麼台灣不學日本做人行道圍欄?」為題發文，表示自己觀察日本的街道後發現，許多日本人行道都會加設圍欄，原PO認為，加裝圍欄成本並不高，還可以減少車輛違規臨停問題，好奇詢問「在台灣好像幾乎沒看過這種設計？有人知道為什麼台灣不加做人行道圍欄嗎？」

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文章曝光後引起熱議，許多網友紛紛留言表示「台灣會變成停在車道上」、「連標線都沒畫好的國度，護欄？」、「不能違停會很不方便」、「台灣的玩法應該會有店家自己開洞」、「你看哪個縣市民眾願意，不跟你拼命」、「台灣就不管行人的啊」、「這樣我要怎麼上下車，蛤？」「台灣交通就這麼神奇，有效的不會做，不然就是一下就被罵到縮回去」。

不過也有網友回憶「80年代高雄有過，都拆光光了」、「以前羅斯福路很多，還會立請勿攀爬欄杆的警告牌」、「印象以前有，現在都沒看到了」、「以前都有，後來因為很多車禍變成穿心箭就拆光了」。

另外還有資深網友留言解釋，其實看很多80、90年代的老國片，可以發現台北街頭有許多這類的圍欄，主要的目的不是防止違停，而是防止行人任意穿越車道過馬路，只是後來「這種人行道圍欄大量被拆除，很多有人行天橋與地下道的十字路口也拆除圍欄，畫上斑馬線，久而久之天橋與地下道就沒有人走了，然後拆除天橋」。

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