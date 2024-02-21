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罰款1200元以下微罪不記點！拚520前修法　交長：這責任我來負

記者李姿慧／台北報導

交通部重新檢討記點和制度，研擬罰款1200元以下的交通違規「微罪不記點」、微罪不開放檢舉、民眾檢舉違規不記點，但仍維持罰款，交通部長王國材今(21日)受訪時進一步表示，雖目前是看守內閣，但當時是他跟立委討論出來的，這次由他來負責任，希望520新內閣上路前完成修法。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

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王國材今出席自行車活動受訪表示，去年6月30日因交通改善有急迫性，當時立法院共識希望管理從嚴，去年實施期間有很多民怨，立委也反映一般民眾被記點非常多，很多人提到道路交通環境是不是已經做好，如果沒有，中央和地方應該負起責任把交通工程和人行設施改善，再來嚴格執法，在此狀況下，希望在道安和民怨中間取得平衡點，這個平衡點也是現階段要檢討記點制度，另外環境改造也會持續來做。

針對記點和檢舉制度檢討，王國材表示，現在想法朝向民眾檢舉跟違規記點，微罪擬不檢舉、不記點方式來談，初步以罰款1200元以下不記點來討論，整個決定過程是從去年就開始來談。

王國材說明，檢討記點制度要有一個邏輯，如果找一項、兩項，那時候已經針對民怨最大的違停項目處理，現在朝向以罰款1200元以下不記點來處理，要修裁罰細則，交通部跟內政部討論完後可以發布，另一個民眾檢舉項目修改處罰條例，要經過立法院。

針對路權團體認為此舉恐是人命和安全走回頭路，王國材說，有民眾會談到有1200元以下微罪可能危害安全，該部分希望從母法檢討，大家覺得這項有的交通違規罰款雖在1200元以下，但影響安全很嚴重，就可修處罰條例，將該項目罰款提高到1200元以上，用系統性架構來檢討這件事。

王國材強調，路權團體的聲音，他也聽到了，也可以理解，檢討記點制度這樣的決定，是現階段道路環境下的產物，交通部和地方政府將趕快把交通環境做好，之後再來檢討，現階段先這樣處理。

針對修法時程，王國材表示，雖然現在是看守內閣，但當時是他們提出來的，去年也是他跟立委討論出來的，這次由他來負這個責任，由他來處理掉，希望520新內閣上任前完成修法。

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