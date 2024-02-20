交部擬檢討「罰款1200元以下」違規不記點　計程車工會：給予肯定

▲北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

違規記點和檢舉制度引民怨，交通部長王國材今透露，交通部已在檢討罰款在1200元以下交通違規研擬不記點，民眾檢舉違規也擬不記點，檢舉項目也在檢討。對此，北市計程車工會表示，對交通部願意調整給予正面肯定，道路設計不良或惡意檢舉行為，不應該讓職業駕駛人來扛。

交通部拋出檢討記點和檢舉制度，台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，認同記點制度要修正，工會曾經給交通部長建議，違規罰款達一定金額以上才記點，否則會影響靠開車維生的人。

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李威爾指出，政府政策上的調整和修正，本來就應該要依照實際狀況適當修正，一開始交通部或許想要用重罰來讓違規或不安全情況改善，工會最近也跟交通部溝通，重罰之下，危害影響到底能不能澈底改善，或重罰後，沒有依照被影響者生存狀況調整，不能造成靠開車維生的數十萬人無法繼續開車。

李威爾強調，對交通部長王國材願意檢討和調整，職業駕駛給予正面肯定，新聞出來後可能很多團體(路權)也會有很大反應，但駕駛工會跟部長談的，並非交通違規是合格的，駕駛人本來就要遵守交通規則，但違規是誰造成的？若超速、闖紅燈，是駕駛個人問題，絕對是駕駛要承擔的，但若因為道路設計不良或檢舉民眾造成的行為，最後變成駕駛人去扛，這樣就太過了。