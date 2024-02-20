平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

▲交通部長王國材。（圖／翻攝Yahoo TV《齊有此理》）

記者李姿慧／台北報導

違規記點和檢舉制度引民怨，交通部長王國材今（20日）接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪表示，目前交通部已檢討罰款在1200元以下交通違規將不記點，此外，檢舉項目也在檢討，較輕微違規也在討論不開放檢舉，民眾檢舉違規也不記點。

交通部目前已著手盤點交通違規記點項目的檢討，王國材表示，目前已經有些項目免記點，未來也將討論「微罪不記點」，譬如1200元以內罰款不記點，若民眾交通違規被罰600或1000元就不會記點，現在有在討論相關方向。

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王國材坦言，過去提高罰則和記點，是希望透過交通執法短期教育，若用宣導方式，可能得3年才會有效果，罰6千元，馬上停讓行人效果就出來了，過去每年有400個行人被撞死，交通部必須跟時間賽跑，若用宣導要3年或5年才能改善，用短期教育開一張罰單後，民眾就很乖，就會很注意，政府執法並不是缺錢，的確是為了交通管理短期做法必須要這樣做，時間拉長會有很多人受傷害，影響很大。

至於檢舉制度惹議，王國材表示，過往很多現場違規很嚴重，嚴重違規藉由民眾力量幫忙拍照執法，但去年一年來，有很多檢舉魔人每天一直檢舉，現在也在討論開放檢舉項目，涉及危險項目來開放檢舉，但微罪不受理檢舉，目前有在討論這個，譬如騎樓停車，去年開放後，一堆都是騎樓停車的課題，若地方政府讓出一米五行人可以走的空間，這部分不記點不違規，未來檢舉項目也會檢討。

王國材指出，針對檢舉達人，裁罰細則也規定要具備充分證據，取締違規要有3分鐘影片照片等，不能人家違停一下車就拍，受理檢舉也要有判斷，現在也在檢討，如果是民眾檢舉不記點。

交通部說明指出，記點新制上路後，行政院也請交通部針對實施情況滾動檢討，維護安全，有關1200元以下違規不記點、檢舉不記點、微罪不受理檢舉等，都是討論過程方向之一，但還未定案。