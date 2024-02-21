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1200元以下交通違規擬不記點　民團反對：⼈命安全不能走回頭路

▲屏縣警加強寒假競速危駕及改裝車取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲交通部著手評估重新檢討記點制度。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

因應民怨，交通部重新檢討記點制度，研擬罰款1200元以下的交通違規不記點，民眾檢舉違規不記點，但仍維持罰款，雖獲計程車駕駛人職業工會肯定，不過路權團體今(21日)發生聲明，表達堅決反對交通部縱容違規，⼈命安全不能走回頭路。

⾏⼈零死亡推動聯盟、下⼀代學⽣⾏⼈路權聯盟、台灣交通安全協會、TMRA 台灣摩托⾞友協會、台南市⼈本交通促進協會籌備處余爸爸今發出聯合聲明，指交通部有意將1200元以下交通違規「微罪不記點」，放任交通違規，不願⾯對每年因錯誤的交通政策所造成的⼤量死傷。

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路權團體指出，2023年道安成績慘不忍睹，嚴重事故創新⾼，增兩萬多件，道路死傷無明顯下降，台灣甫被稱「⾏⼈地獄」，交通部無積極政策改善問題，也不與⺠間進⾏溝通，竟還要縱容違法⾏為。

1200元以下之違規包含駕駛中使⽤⼿機、路邊違停、變換⾞道不打燈、爭道、超⾞等，⾏⼈零死亡推動聯盟表示，聯盟堅決反對此種漠視⽤路⼈性命的政策！請問部長何為「微罪」？從去年開放路邊違停後，道路因違規停⾞增加多少重⼤事故，對所有受難者和家屬⽽⾔，何來輕微⼀說？

路權團體表示，他們認同執法並非交通問題的唯⼀解⽅，更重要的是道路設計與駕訓教育。然⽽交通「⼯程」與「教育」的改善完全沒有任何規劃，就要隨意開放不執法，沒有真正解決交通問題，反⽽徒增更多危險。交通部長⾃稱執法只是短期成效，請問王部長，既然交通管理短期做法必須要先這麼做，那中長期的規劃呢？

聯合聲明質疑，交通部應著重駕駛教育養成、⾞輛安全法規，及交通⼯程設計，但是過去每次遇到問題就只會⽤執法⼿段來調控，永遠的短視政策，模糊焦點。長遠⽽⾔，道路設計何時會全⾯改善？道路設計法規的時程為何？駕訓教育改⾰什麼時候才會開始？記點制度徒然取消，如何監理不適任駕駛？在源頭問題沒有改善計畫，⼯程、教育改⾰遙遙無期的情況下，不應再讓執法走回頭路。

路權團體指出，去年11⽉交通部在與職業駕駛團體密會後，擅⾃宣布暫緩違規記點制度，罔顧其他⽤路⼈的抗議與反彈，聯盟也提出三⼤訴求，包括應規劃配套措施、應明定改善期程、應邀集各類⽤路⼈團體共同討論。交通部依然故我、剛愎⾃⽤，三項訴求均未回應，如今⼜要放任政策回頭，讓⾺路上引發更多危險，⼀錯再錯！政策不是拔草測風向，切勿朝令夕改，交通部應廣納⺠意，盡快改善政策，以減少死傷問題。

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