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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴陸旅遊團停招　王國材：若陸善意回應可重啟

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（資料照／記者李姿慧攝）

記者呂晏慈／台北報導

交通部突停止旅行業組團赴中國大陸旅遊引發反彈，國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日主張，觀光業者應提國賠。對此，交通部長王國材今（20）受訪說明，倘若陸方展現善意，還是可以檢討6月1日赴陸團是否重新開始，這包括中國大陸觀光客赴台，以及在國際上尊重我方主權。

王國材今天上午前往立法院備詢前接受媒體聯訪，他表示，交通部按照《發展觀光條例》第53條「有玷辱國家榮譽、損害國家利益」的規定，過去陸客不來觀光逆差達800億元，這所損害的是旅宿業和餐飲業，而後包括中國改變M503航線、諾魯斷交等事件，影響到其他部會所轄管部分，以及飛安與國安，所以這個部分就是以這樣來處理。

王國材表示，今年3月1日到5月底，所有已經組團的旅行社可以如期到中國大陸去，6月1日以後就要看，現在是暫停出團，這段時間也會看陸方是否有善意回應，如果有善意回應，還是可以檢討，包括6月1日赴陸團是否重新開始。

至於怎麼樣算善意？王國材說，首先，中國大陸的觀光客要過來（台灣），否則對800億的觀光逆差，損害到國內的相關觀光業；其次，在國際上必須尊重我方主權，以及趕快跟我方談M503航線事宜，因此事將影響到馬祖、金門的航線，這部分都沒有回應，就看陸方如何回應。

媒體追問，民眾黨立委黃國昌批評應該採「事後處罰」，而不是「事前禁止台團赴陸」？王國材回應，根據「旅行業管理規則」，賦予觀光署對旅遊業監督管理之責，且從國家整體利益角度，政府可通知所有旅行業者，請他們一定要避免觸犯《發展觀光條例》第53條的規定，觀光署作為主管機關，沒有違法的問題。

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