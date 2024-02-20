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民航局增設桃機「新場面搜索雷達」今啟用　跑道入侵智慧監控

▲▼桃園國際機場新增第二套場面搜索雷達後，航管員可以無死角的監控全場。（圖／民航局）

▲桃園國際機場新增第二套場面搜索雷達後，航管員可以無死角的監控全場。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

為確保桃園機場安全，飛航服務總台新增完成桃機南跑道第二套場面搜索雷達，今正式啟用，民航局表示，新雷達系統具備跑道入侵偵測等智慧監控告警功能，提供管制員無死角完整監控場面滑行航機與車輛位置動態。

2007年民航局於桃園國際機場啟用第一套場面搜索雷達迄今，由於機場航行量持續成長，機場設施不斷增設，為配合桃機新建第三航廈的未來需求，新雷達系統啟用後的容量和覆蓋範圍也進行相應擴展，有助於提高機場運作的效率，降低場面事件以及降低車輛入侵跑道之風險。

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民航局總台指出，新雷達經各項安裝測試、參數調校、信心測試，並整合原有第1套場面搜索雷達及多點定位系統等監視系統，整合連線至塔臺自動化系統，效果相當良好，今天正式啟用。

民航局長何淑萍指出，桃園機場的發展是台灣航空業發展的關鍵一環，民航局必須提前做好準備，確保未來機場能夠應對不斷增長的旅客和航班需求。第二套全新的雷達系統啟用不僅提高了安全性，也為未來第三航廈的順利運營提供了強有力的技術支持；民航局將繼續致力於引進和應用先進的技術，確保台灣的航空運輸系統保持在全球的有利競爭地位。

▲▼桃園國際機場新增第二套場面搜索雷達後，航管員可以無死角的監控全場。（圖／民航局）

▲桃園國際機場新增第二套場面搜索雷達後，航管員可以無死角的監控全場。（圖／民航局）

第二套場面搜索雷達建置並不容易，民航局說明，因雷達本體及外部球罩的安裝都需要以懸空吊掛的方式執行，可能造成航班影響，且必須在無雨、風速低的天候下進行，面對航情繁忙的桃園國際機場，在不影響航班起降下，民航局總台須調整機場空域管制、協調桃機公司場面作業、航警局等多部門協助，第二套場面搜索雷達才能如期如質完成。

民航局強調，第二套場面搜索雷達增設，不僅提高安全性外，這套新雷達系統還將有助於減少機場操作的延誤，提高旅客和貨物的通過效率，也象徵我飛航服務水準與國際接軌，確保飛航服務作業更符合國際發展趨勢。

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