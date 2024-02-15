驅離陸漁船釀2死陸嗆「惡性事件」　管碧玲：海域內執法是必須

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

一艘中國籍快艇越界到金門海域捕魚遭海巡隊驅離，過程中導致4名中國船員落海，其中2人經搶救後仍不治身亡。對此，管碧玲說，該船舶是「三無」船舶是兩岸協同執法關注的船舶，「因此我們沒有遂行什麼惡性行為，這是要說明的，我們對於海域內的執法是必須的」。管強調，執法行政中有不幸罹難事件，海委會都表達遺憾哀悼，第一時間海巡署也已經透過管道積極聯絡家屬，未來有調查報告也會提供給對岸。

海洋委員會主委管碧玲說，昨天是在我們的禁止水域，海巡署守護所管轄的海域有兩層，一層是最內圈，守護禁止水域，在往外守護限制水域。昨天的越界捕魚船舶已經穿越限制水域，進到禁止水域內的0.86海里，所以海巡署在海域管轄內依法行政，這是一個事實。

管碧玲表示，無論是不是依法行政，執法行政中有不幸罹難事件，海委會都表達遺憾哀悼，第一時間海巡署也已經透過管道積極聯絡家屬，並且要協助處理善後，目前為止有部分家屬已經取得聯繫。

管碧玲提到，這艘船舶是「三無」船舶，沒有船名、沒有船舶證書也沒有船籍登記，這樣的船舶是兩岸協同執法關注的船舶，而且雙方對於這樣的船舶都是加強取締對象，「因此我們沒有遂行什麼惡性行為，這是要說明的，我們對於海域內的執法是必須的」。

「事實上，海巡署在海上執法風裡來浪裡去，也是搏命在守衛海疆。」管碧玲指出，以今年來講，今年2月海巡署驅離的船舶已經累計213艘次、扣留4個艘次，所以海巡署疲於奔命的狀況可見一般。

「兩岸之間人民的感情以及兩岸的和平跟和諧，也是海巡署非常重視的部分。」管碧玲舉例，去年12月22日，大陸船舶在莒光外海西南方13.6海里的地方自己沉沒，有6名大陸人員落海，這事情海巡署在第一時間知道時就立刻表達願意協助救援，立刻派船備變長達72小時，都沒有中止。

管碧玲說，在中部海域或澎湖、金門馬祖等離島，如果是對岸的漁民漁船需要避風，絕對都是給予支持，不會粗暴對待漁民，這是必須要說明的。

管碧玲強調，海巡署同仁依法行政雖然造成這樣的事件，也已經進入檢察官偵查程序，未來有調查報告也會提供給對岸。事實上，第一時間海巡署、陸委會都透過聯絡管道，第一時間都通報。