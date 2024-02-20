陸海警強制登檢　管碧玲指船隻可「拒檢不停留」：海巡會儘速馳援

記者杜冠霖／台北報導

大陸海警前天宣布將在金廈海域開展常態化執法行動後，昨天下午就在大金門烏沙角西北方海域登檢我國金廈遊輪「初日號」。海委會主委管碧玲今（20日）受訪時表示，若是完全沒有違法疑慮的船越界，海巡署只會廣播驅離，昨天是傷害了人民的感情，對於船舶被登檢，可以不要停留，第一時間通知海巡署儘速馳援，海巡救了很多中國大陸人民也救了很多其他國人民，這是一股善的力量，SOP也非常清楚。

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長陳建仁今率部會首員至立院施政報告，管碧玲會前接受媒體聯訪，對於金廈海峽情勢，管解釋，這是一個兩小時航程的觀光船，在海上瞭望金門地區海域，中國方也常常有這樣的觀光航程，這是沒有違法疑慮的船。

管碧玲表示，若是陸方完全沒有違法疑慮的船越界、誤入，海巡署只會廣播驅離，昨天是傷害了人民的感情、製造恐慌，也不符合兩岸人民利益，昨天位置距離中國碼頭1.9海里，是在比較偏陸方的地方，基於海峽的和平跟善意，對登船表示遺憾。

管碧玲指出，對於船舶被登檢，SOP都很清楚，一定會去保護，現在在任何海域，不要說被登檢，東北方也好、接近台日重疊海域也好，只要被強烈驅離，海巡署都會趕快馳援，我們的船會跑到兩船中間，希望不要被登檢，也會教育船舶，若有登檢要求不必停留，通知我們，會立刻馳援。

管碧玲指出，可以不要停留、可以做轉彎避開登檢，這是SOP，第一時間可以趕快通知我們可以儘速馳援，以今天這艘登檢的船來看，我們雷達、瞭望看到這樣的訊息，都會儘速馳援，這次就是這樣。

管碧玲強調，船舶本身被登檢事情發生要趕快通知，保持航行、轉彎跟我們對開，就可以很快介入他們中間，這是執法流程。

管碧玲指出，今天受訪講這些不是在嗆聲，要保護人民，保護海上所有人民，不管哪一國，這是海巡無價之寶，海巡救了很多中國大陸人民也救了很多其他國人民，這是一股善的力量，執法時為了保護人民必須這樣做，SOP非常清楚。