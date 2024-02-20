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快訊／新竹民宅全面燃燒！3人一度困火場　2女救出呼吸困難送醫

▲▼新竹新豐民宅火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹民宅今凌晨傳出火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣新豐鄉精工路一棟三層樓住宅今(20日)凌晨3時20分發生火警，火勢全面燃燒。警消獲報到場後隨即出動4條水線進行搶救，並於3點50分成功從起火戶隔壁棟救出3位受困民眾，其中2位為女性，年齡分別為22歲及57歲，雖有呼吸困難但意識清醒，後續送往醫院治療。現場火勢於凌晨3點54分得到控制，並在早上6點50分完全熄滅。火警造成的燃燒面積約150平方公尺，損失估計約500萬元。火警原因仍在調查中。

▲▼新竹新豐民宅火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

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