博弈集團藏身高雄商辦！一條龍包辦網站開發經營　海撈75億

記者林名揚、劉人豪／高雄報導

博弈集團藏身於高雄市精華地段商辦大樓，從事假博弈網站開發、經營等事，客戶遍及中國大陸及東南亞越南、泰國等國家，初步計算實際有效投注金額逾75億元，檢警偵辦後直搗賭博機房藏匿處，當場查獲楊姓民眾等9名犯嫌，詢後將楊民等5名涉案幹部級成員解送至高雄地方檢察署偵辦。

▲高級商辦藏賭博機房，海撈75億。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊主動針對賭博網站進行彙整分析，位於高雄市之某博弈集團，意圖營利提供賭博場所，供賭客下注簽賭，賭客可於網站內綁定銀行帳號，或透過網站提供之銀行帳號匯款及綁定信用卡等方式進行下注，經查該賭博網站主打冠名博弈彩票，冠名國家級彩票包括美國、希臘、老河內、澳洲、加拿大，以及類似台彩Bingo Bingo的台灣5分彩等；地區級彩票則有北海道、大阪、高雄、肯塔基等；公司級彩票有谷歌、騰訊、阿里雲等，更有加密貨幣級彩票，此外，電子遊戲、棋牌、體育賽事、真人直播等博奕遊戲更是多不勝數，故縣警局於蒐報後報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

經長期蒐證監控及大數據分析，該博弈集團為躲避檢警查緝，藏身於高雄市精華地段之商辦大樓，以門衛森嚴之高級商辦為掩護，實際在內從事假博弈網站開發、經營等事，待時機成熟後，專案小組直搗賭博機房藏匿處，當場查獲楊姓民眾等9名犯嫌，並查扣涉案筆記型電腦12台、蘋果電腦1台、手機12支、電腦主機1台、硬碟3顆、點鈔機1台等贓證物。

專案小組發現，該博弈集團假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置，提供架接及管理服務，除國內娛樂城外，客戶遍及中國大陸及東南亞越南、泰國等國家，初步計算實際有效投注金額逾75億元。公司所屬程式開發工程師、美工及客服人員等，能依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，並開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，亦提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「一條龍」方式包辦所有流程，詢後將楊民等5名涉案幹部級成員解送至高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平臺之 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客之手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。