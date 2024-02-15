　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣平均每人「6.6位性伴侶」　PTT驚呆：慘了，拉低平均值

▲▼情侶,交往,曖昧,渣男,渣女,劈腿,出軌,小三。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友在國外論壇 Reddit 上看到一張圖，是美國成人網站「Too Timid」做的調查，主題是「哪國平均性伴侶最多？」其中，台灣平均每個人有6.6位性伴侶，話題在PTT掀起熱議，「慘了，拉低平均值」、「…6.6，這麼多嗎」、「比較好奇是誰拉高了平均，拉高的數字也太多了吧？」

有網友在PTT的Gossiping板爆卦「台灣平均每個人會有6.6位性伴侶」，貼出他在 Reddit 上看到的一張圖，是美國成人網站「Too Timid」抽樣的問卷調查，主題是「哪國平均性伴侶最多（交過幾個有親密行為的女／男朋友）？」圖中一共列出46名，前5名分別是土耳其（平均14.5位性伴侶）、澳洲（平均13.3位性伴侶）、紐西蘭（平均13.2位性伴侶）、冰島（平均13位性伴侶）、南非（平均12.5位性伴侶）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台灣也在46名中，排在第35位，平均6.6位性伴侶。受到原PO注意的國家還有香港（平均3.7位性伴侶）、大陸（平均3位性伴侶）、日本（平均10.2位性伴侶），「所以各位，你是拉低還是拉高了台灣的平均值？」

國家 平均性伴侶數量
土耳其 14.5位
澳洲 13.3位
紐西蘭 13.2位
冰島 13位
南非 12.5位
日本 10.2位
台灣 6.6位
香港 3.7位
大陸 3位

貼文一出瞬間譁然，大票紛紛難以置信，「誰偷走我的」、「包含二次元性伴侶嗎」、「我目前同中國大陸……」、「抱歉我拉低平均」、「我2位，左手和右手」、「左手右手左腳右腳，還差兩個」、「6.6？這樣本取樣感覺太偏頗了」、「是有哪個人13.2跟我平均了？」

也有網友表示，「這也要考慮願意填卷的人的族群，有經驗的比較願意填，平均就會拉高」、「哭哭，只交過3個，不過這很極端，有看過每天不同伴侶的」、「若是指曾做愛過的對象（女友、砲友）那已經是兩倍了，若只限長期固定的女友，那略低些，目前交過六任。」

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！網炸裂：坐等刑期

遭年代旅遊丟包！旅客憂賠償拿不到錢　觀光署：會把衝擊降到最低

北市高中職弱勢生午餐補助加碼！每餐達65元「2千人受惠」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

葉璦菱談和老公私下相處！　盼ØZI早成家立業「公開媳婦條件」

生活熱門新聞

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

更多熱門

相關新聞

上班族一早通勤驚「路上車超少」：早15分到

上班族一早通勤驚「路上車超少」：早15分到

7天春節連假結束，今天（15日）是大年初六開工日，有上班族卻發現，明明是上班日，路上車卻很少，比平常還早15分鐘就到公司，一度疑惑「我記錯日子來上班了？」還有人直呼，到辦公室後，發現只剩4個人上班，菜鳥都請假了，話題引發眾人熱論。

外國旅客「獨愛台北」？大票搖頭：瞎

外國旅客「獨愛台北」？大票搖頭：瞎

6人等公車被撞畫面曝　休旅詭異右偏往路肩衝

6人等公車被撞畫面曝　休旅詭異右偏往路肩衝

「家裡開彩券行」很爽？過來人曝：蠻累的

「家裡開彩券行」很爽？過來人曝：蠻累的

初二深夜新竹住宅火警　疑煙火餘燼引燃

初二深夜新竹住宅火警　疑煙火餘燼引燃

關鍵字：

性伴侶調查成人網站PTT

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面