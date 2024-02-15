台灣平均每人「6.6位性伴侶」　PTT驚呆：慘了，拉低平均值

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友在國外論壇 Reddit 上看到一張圖，是美國成人網站「Too Timid」做的調查，主題是「哪國平均性伴侶最多？」其中，台灣平均每個人有6.6位性伴侶，話題在PTT掀起熱議，「慘了，拉低平均值」、「…6.6，這麼多嗎」、「比較好奇是誰拉高了平均，拉高的數字也太多了吧？」

有網友在PTT的Gossiping板爆卦「台灣平均每個人會有6.6位性伴侶」，貼出他在 Reddit 上看到的一張圖，是美國成人網站「Too Timid」抽樣的問卷調查，主題是「哪國平均性伴侶最多（交過幾個有親密行為的女／男朋友）？」圖中一共列出46名，前5名分別是土耳其（平均14.5位性伴侶）、澳洲（平均13.3位性伴侶）、紐西蘭（平均13.2位性伴侶）、冰島（平均13位性伴侶）、南非（平均12.5位性伴侶）。

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而台灣也在46名中，排在第35位，平均6.6位性伴侶。受到原PO注意的國家還有香港（平均3.7位性伴侶）、大陸（平均3位性伴侶）、日本（平均10.2位性伴侶），「所以各位，你是拉低還是拉高了台灣的平均值？」

國家 平均性伴侶數量 土耳其 14.5位 澳洲 13.3位 紐西蘭 13.2位 冰島 13位 南非 12.5位 日本 10.2位 台灣 6.6位 香港 3.7位 大陸 3位

貼文一出瞬間譁然，大票紛紛難以置信，「誰偷走我的」、「包含二次元性伴侶嗎」、「我目前同中國大陸……」、「抱歉我拉低平均」、「我2位，左手和右手」、「左手右手左腳右腳，還差兩個」、「6.6？這樣本取樣感覺太偏頗了」、「是有哪個人13.2跟我平均了？」

也有網友表示，「這也要考慮願意填卷的人的族群，有經驗的比較願意填，平均就會拉高」、「哭哭，只交過3個，不過這很極端，有看過每天不同伴侶的」、「若是指曾做愛過的對象（女友、砲友）那已經是兩倍了，若只限長期固定的女友，那略低些，目前交過六任。」