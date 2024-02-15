辦公室剩4人「菜鳥全請假」！上班族一早通勤驚呆：路上車超少

▲有上班族發現辦公室剩下老屁股，菜鳥都請假了。（示意圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

7天春節連假結束，今天（15日）是大年初六開工日，有上班族卻發現，明明是上班日，路上車卻很少，比平常還早15分鐘就到公司，一度疑惑「我記錯日子來上班了？」還有人直呼，到辦公室後，發現只剩4個人上班，菜鳥都請假了，話題引發眾人熱論。

有網友今日一早在PTT的Gossiping板上問卦「今天路上的車怎麼那麼少？」文中直呼，「不是要上班嗎？怎麼路上車那麼少？比平常還早15分鐘到公司，人都跑去哪了？」難道是他記錯上班的日子了？另一位網友則發文「悲，辦公室剩4人上班」，說他到辦公室發現菜鳥都請假了，只剩老屁股，有個女同事更從上周一就開始請假，「有沒有瓜？」

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另外，昨晚就已經有網友問卦「明天還繼續放假的都是哪種人？」休了一個年假準備要上工，「不會還有人接著放假吧？有可能有這種人嗎？」

話題一出，釣出不少人爽偷笑，「我啊！下禮拜一開學」、「我就還在放，我放到2/20」、「我啊！請到下禮拜一」、「我們公司下周一才上班喔，目前不缺人」、「請特休的人，像我，呵呵！」

也有網友表示，「今天開工拿紅包，明後天都請好了，準備再衝一波」、「當然是再請三天，連休」、「請三天正解」、「工具機產業相關，像我們鑄造就直接休到下周一，相關的機械廠跟加工廠很多都是，景氣慘啊！」

事實上，先前就曾有人討論，因17日是補班日，把特休用在周四到周六（15至17日）的話，請3天能放11天假，一路休到2月19日才上班。