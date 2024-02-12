外國旅客獨愛台北？他曝1數據「台北占過半」大票搖頭：瞎

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前，聯合信用卡處理中心曾解析外國旅客來台刷卡消費的資料，指出外國卡持卡人消費集中六都占比高達91.4%，台北市仍為外國旅人的最愛。就有網友看到外國旅客來台刷卡筆數中，光台北就占過半，便好奇「不是說台北很無聊嗎？為什麼國外旅客那麼愛台北市？」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「外國旅客為什麼獨愛台北？」看到2023年1-6月外國卡持卡人於各縣市信用卡消費比數占比中，台北市就占53%，「外國旅客來台刷卡筆數光台北就過半，不是說台北很無聊嗎？為什麼國外旅客那麼愛台北市？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題一出引發討論，「就台北在國外知名度相對其他縣市高，第一次來通常都去台北，跟你第一次去日本也會先去東京或大阪一樣」、「台北各種設施及便利度相對完整，有問題也較容易找到人協助」、「夜生活方便，酒8（酒吧）、夜店多，大半夜der（大半夜的）還U（還有）計程車可搭。」

其中，大多數網友都提到交通，「台北交通相對完善…」、「一堆地方公車要半小時以上」、「捷運方便+知名景點多，101、鼎泰豐、故宮」、「交通方便行人相對友善，買精品方便」、「交通方便啊！出了台北沒有自己開車要怎麼玩？」「交通比較方便吧！」

不過，就有人點出1關鍵，「這是刷卡欸！單看刷卡金額就下結論很瞎」、「可以刷卡的地方多或少，影響不小」、「去一些外縣市的自然景點是要刷什麼卡？」