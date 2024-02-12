6人等公車被撞畫面曝！休旅詭異右偏往路肩衝　鐵道迷遭殃掛彩

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣三義火車站前的台13線三義路段，今（12）日13時許發生54歲邱姓男子，駕駛自小客車不明原因偏離車道，撞傷路旁6名等候接駁公車民眾的交通事故，造成6人受傷，詳細事故原因尚待調查釐清，而事發當時的監視器畫面也曝光。

▲男駕駛不明原因往路肩衝，撞傷6民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

影片中可看到，邱男開車經過路口後，不明原因突然往右偏，隨後衝撞在路邊等公車的6名民眾，之後再撞到前方的接駁公車後才停下。

▲6名鐵道迷等車被撞。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方指出， 初步調查為54歲邱男駕駛自小客車，沿台13線北往南直行，行經事故地點時不明原因偏離車道，撞擊路旁等候公車6名民眾（3男、3女，分別為14至29歲），並波及停靠該處的接駁公車，6名民眾均由救護車送醫救治，自小客車駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

據了解，被撞的6人彼此是鐵道迷朋友，一起搭火車在苗栗縣的三義火車站集合，然後要搭接駁公車去勝興火車站，其中一人在受傷送醫後表示，事情怎麼發生的完全不清楚，等到醒來以後才知道原來是被車給撞到。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛上路前應養足精神，隨時注意自身身體狀況，行經市區路段更應減速慢行，遵守交通規則，以確保交通安全。