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詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

▲▼大年初二新北市長侯友宜回到新莊地藏庵參拜發福袋，人氣依舊很高，不少民眾排隊領市長紅包。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於近年來台灣詐騙橫行，甚至還有大量通緝犯逍遙法外的亂象，國民黨立委羅智強喊話「司法改革」，開工後將連署修訂棄保潛逃罪，力求終結通緝犯逍遙法外、棄保潛逃和詐騙橫行等亂象。新北市長侯友宜今（14）日對此表示，自己一直強調，騙越多應該關越久，盼修法順利通過，讓治安穩定。

羅智強昨日質疑，看到一則新聞報導指出，台灣目前有8萬通緝犯逍遙法外，其中超過8千已經逃出境外，許多通緝犯利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃，彷彿就是讓被告可以「付費逃亡」。

侯友宜今天上午受訪時指出，這段時間治安問題被討論很多，詐騙案越來愈多，他一直強調「騙愈多、關愈久」，既然司法要強力執行，棄保潛逃的更要嚴格審慎檢視，讓修法能夠順利通過，嚴格執行想利用棄保方式脫離法律制裁的人。

另外，國民黨主席朱立倫向青年喊話，其他政黨太過擁擠，「國民黨有很多空位，快來！」侯友宜說，不管是在哪一個政府機關或是在哪一個單位，都是要一棒要接一棒，不斷地新陳代謝讓年輕人能夠站在舞台上被看得見，這才是最重要的目標。

侯友宜進一步指出，市府單位首長包括所有的公務體系，都會不斷的去提拔優秀的年輕人，讓他們努力被看見以外，也可以讓政府培育更多的人才，為人民、為國家做事。

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國民黨侯友宜羅智強

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