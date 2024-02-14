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社會 社會焦點 保障人權

「每天20萬人」湧進北港走春　雲林警以科技監控守護交通安全

▲北港市區湧入大量遊客造訪，雲林縣政府、雲林縣警察局、朝天宮及武德宮共同實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港市區湧入大量遊客造訪，雲林縣警察局交通隊以科技監控實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節連假，雲林2024北港燈會加上朝天宮、武德宮走春人潮湧進大量遊客擠爆北港小鎮，預估每日超過20萬遊客造訪，雲林縣政府、雲林縣警察局、朝天宮及武德宮共同實施交通管制，維護北港市區交通安全與順暢。

2024北港燈會展出到2月25日，以「龍耀雲騰」為主題並規劃「四大主題」龍耀雲騰、龍耀時光、龍耀迎新及魚躍龍門，並延伸串聯「七大燈區」自顏思齊紀念碑一路經過朝天宮、義民廟、老街巷弄、大復戲院、北港登記所等，至水道頭文化園區，用魚躍龍門作為燈會的完美結尾。

雲林縣警察局長李建民表示，為因應春節寺廟走春及燈會人潮，從除夕起實施交通管制，其中朝天宮周邊巷道白天改為徒步區，另華勝、華南路段及北港大橋為春節易壅塞地雷路段，建議沒有要到朝天宮或北港市區的車輛提早改道。

南下車輛在縣道145線、台19線進入北港鎮後，走公園路、文仁路後接媽祖大橋；北上車輛可至縣道164線北港大橋南端三角圓環左轉台19線後再右轉上媽祖大橋，接文仁路、公園路及145線，可以節省返鄉、旅遊時間。另民眾若發現交通事故、交通、號誌故障等路況，可同時通報縣警局交通隊或北港警分局，警方將會迅速處理及轉知警廣電台，使民眾提早獲知路況，採取因應措施。

▲北港市區湧入大量遊客造訪，雲林縣政府、雲林縣警察局、朝天宮及武德宮共同實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港市區湧入大量遊客造訪，雲林縣政府、雲林縣警察局、朝天宮及武德宮共同實施交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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