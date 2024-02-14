年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期20日開議後，第一個遇到的人事案將是國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意案，傳出總統當選人賴清德將與蔡英文總統溝通，「人選不會一片綠油油」。新北市長侯友宜今（14）日受訪表示，期待NCC真的能如當時成立宗旨，獨立、公正、客觀，這才是最重要。

侯友宜今日上午赴三重客運土城站慰勞春節期間值班的公車駕駛員。被問到新國會將處理NCC人事案議題，侯友宜表示，NCC的人選必須獨立、公正、客觀，展現實質行動、而非口號，期待NCC能夠誠如當時成立的宗旨，發揮獨立、公正、客觀的精神，才是最重要的目標。

針對民進黨立院黨團樂見準總統賴清德赴立院報告，但即問即答恐有違憲疑慮，侯友宜則說，每個人在自己工作崗位上傾聽民意，面對民意檢驗，上從總統、下到基層選舉出來的人，都要直接面對，至於立法院黨團會做最好的協商，對於協商結果他給予尊重。

至於有美國學者認為，台北市長蔣萬安比台中市長盧秀燕更適合來參選下一屆的總統，侯友宜表示，蔣萬安跟盧秀燕都是非常優秀的地方首長，每一個人都是盡心盡力為台北、為台中市在努力，國民黨期待15個縣市的首長都團結合作，能夠為人民、為國家做出成績，這才是國民黨最重要的目標。