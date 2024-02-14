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工藝中心、雲科大合辦台法國際交流　探索竹和蓪草工藝未來

▲台法國際交流工作坊成果上月底發表，雙方共同探索竹與蓪草工藝創新未來。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲台法國際交流工作坊成果上月底發表，雙方共同探索竹與蓪草工藝創新未來。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心與國立雲林科技大學設計學院先前攜手合作，邀請到法國巴黎布勒設計學院（École Boulle）教授Antoine Fermey與設計講師Alexandre Poisson，進行以竹與蓪草為主題的工作坊，也展現跨國工藝研創的無限可能性。

「竹與蓪草工藝材料與技術研創計畫－臺法國際交流工作坊」成果發表會於1月31日登場，工藝中心指出，竹與蓪草皆是具有深厚文化底蘊的在地天然材料，近年竹更被認證為永續經濟發展的重點材料之一，今日工藝除善用其材質特色，更多面向結合現代加工技術、設計方法與當代創意美學，期待在未來將有更寬廣的應用領域；蓪草過去用於製紙或作為人造花材料，在日治時期曾以無纖維之紙張獲1925年巴黎國際手工業博覽會優等獎，至今仍是工藝技術保存關注材料之一。

▲台法國際交流工作坊成果上月底發表，雙方共同探索竹與蓪草工藝創新未來。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲台法國際交流工作坊成果上月底發表，雙方共同探索竹與蓪草工藝創新未來。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

本次國際交流工作坊由雲科大設計學院與巴黎布勒設計學院的學生共同參與，分為兩個階段：首先是竹與蓪草的前期研究與探勘，透過設計學院學生的參與，深入了解這2種材料的物理、化學和生物學特性，透過此階段成果為工作坊奠定堅實基礎，也為後續的創新設計提供豐富的素材；第二階段則由台法學生共同參與國際交流工作坊，學生們展現出色的設計力、創意力以及合作與溝通力，從東西方不同文化視角切磋交流。

▲台法國際交流工作坊成果上月底發表，雙方共同探索竹與蓪草工藝創新未來。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

對這項研究計畫的高度關注與期待的工藝中心主任陳殿禮為整場活動做總結，期待未來有更多的合作機會，攜手推動台法工藝領域的發展，並將這次的經驗與成果進一步推向國際舞台，為綠色工藝的發展貢獻更多的創新力量。

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