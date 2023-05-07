「金澤週in台南」活動開幕　黃偉哲邀市民認識金澤工藝觀光之美

▲台南市長黃偉哲與日本金澤市觀光政策課善家正人室長，7日中午在三井OUTLET為「金澤週IN台南」開幕剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲與日本金澤市觀光政策課善家正人室長，7日中午在三井OUTLET為「金澤週IN台南」開幕剪綵，由於原定要參與開幕的金澤市村山卓市長，因石川縣日前發生地震而延後到7日稍晚才會抵台，黃偉哲市長也特別表達了台南市民對這次地震的慰問，並慶幸金澤市一切無恙。





黃偉哲市長表示，現場雖然下著大雨，卻是台南市民渴盼已久的天降甘霖，且很高興大家的熱情交流仍然不減，台南市跟金澤市因為八田與一技師的淵源而在文化、觀光、物產上都往來密切，很高興金澤市選擇去年剛開幕的三井OUTLET舉辦「金澤週IN台南」的活動，也感謝金澤這次帶來第一手旅遊訊息，還有當地的九谷燒、漆器及友禪的T-SHIRT等精美名品，台南市民喜歡日本文化與旅遊的人很多，也邀請市民朋友把握難得機會，前來了解金澤豐富的觀光與工藝魅力。





金澤市善家正人室長則提到，他謹代表金澤市村山市長感謝各位的蒞臨，因為興建烏山頭水庫的八田與一技師就是金澤市人，金澤市從2012年起就每年在台南舉辦金澤物產展，中間雖因為疫情停辦數年，很高興今年起能夠重新復辦，再度將金澤的工藝品和旅遊資訊介紹給台南的朋友，金澤擁有日本三大名園之一的「兼六園」，還有名聞遐邇的「21市暨美術館」，熱切歡迎台南朋友能夠造訪金澤。

金澤市位於日本石川縣，富有小京都的美名，這次在三井OUTLET「金澤in台南」的活動資訊如下：



1. 週末限定物販賣：在5/6(六)-5/7(日)上午11:00至晚間19:00於東側樹塔廣場辦理，計4個攤位、5家廠商參與，包括：九谷燒1家、漆器3家、友禪Tshirt廠商1家。



2. 觀光宣傳攤位：5/6(六)-5/12(五)上午11:00至晚間19:00於美食區辦理，內容包含：觀光文宣發放、金澤FB及IG按讚活動，若購滿一定金額以上可參與金箔體驗、金澤限定小禮抽獎等。