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大學教授投入台灣傳統工藝！織夢傳承纏花工藝　創新重現百年之美

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

回顧台灣過去到現在百年歷史，留下繽紛多樣與生活息息相關的工藝品，彌足珍貴的百年工藝見證古往今來。隨著傳統文化與現代文明融合後，台灣百年歷史的纏花工藝傳承不易，推動傳統工藝與帶動社區共好成為文化傳承的重要顯學，即新聞節目「酢漿草的超能力」特別邀請投身纏花工藝的大學教授羅彩雲老師，分享創立品花學品牌的心路歷程，快跟著來到彰化永靖的小編蛇令一起認識極具傳承意義的纏花藝術。

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

曾在大同大學工業設計系任教，並擔任系主任的羅彩雲老師，在校時即推動纏花工藝，2022年回到家鄉永靖，一頭栽進色彩繽紛的纏花世界。纏花是台灣傳統的一種民間工藝，是用絲線、紙片一起纏繞而成的花，纏花是結婚的時候新娘和女性長輩頭上配戴的髮飾，在閩南和客家族群的傳統婚禮中都可見到，閩南叫做春仔花，每一種花都有不同的意思，新娘頭上戴的纏花有石榴，象徵多子多孫的意思，長輩或是媽媽戴康乃馨的款式，媒人配戴梅花的款式。不過隨著婚禮儀式西化，加上塑膠花、布花大量生產，讓纏花工藝在台灣社會逐漸式微，也面臨傳承危機。

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

一心想將台灣傳統工藝發揚到國際的羅彩雲，在學校時經常與外國人士交流，覺得將台灣工藝品當成禮品更有意義，因此，離開大學後來到宜蘭學習傳統的纏花工藝，並成立手作文創品牌「Hinka品花學」，以多元的方式推廣纏花，除了把作品放在網路商店上販售，更將纏花創作寫成論文發表在國內外期刊、參加紅點設計獎等國際交流方式，將台灣手作職人的技術和知識傳遞出去，讓更多人都能體會工藝之美，也能感受手作溫度。

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

除了推廣到國際，也持續在台灣將纏花工藝發揚光大，羅彩雲同時進入社區學校教纏花工藝，品花學的品牌精神就是帶大家賞花、玩花、作花，羅彩雲在福德國小教志工媽媽一起玩纏花，結合彰化永靖在地的盆景藝術，利用園藝栽培時剪枝所剩的農業廢材，以果苗嫁接手法的概念，和纏花工藝結合，搭配永靖苗木之鄉重點產業，推動傳統工藝和帶動社區共好，創作出獨一無二、永遠不會枯萎凋謝的纏花盆景，擺放在家裡可以替居家生活增添綠意和裝飾

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

福德國小卓鴻賓校長提到「纏花不只是一項藝術，更是社會文化與社會歷史的一個表徵，因為羅彩雲老師讓師生們了解台灣民間珍貴又精美的傳統手工藝，同時也很感謝頂新和德文教基金會，為福德國小興建一座靜思閱讀書軒，讓孩子們可以在這盡情學習、展現他們的未來，將纏花傳承下去也是福德國小樂見其成的事，所以我們也會持續提供場地，並協辦纏花相關活動，全力支持！」

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

▲▼纏花,工藝,即新聞,酢漿草的超能力,頂新和德文教基金會。（圖／取自影片）

纏花在以前被當作傳家寶的手工藝，不會傳給外人，羅老師在這邊開班授課，讓更多人有機會認識纏花，一起學習的志工媽媽覺得纏花很特別又漂亮，準備的材料不多，製作方式也不難，做出來的成品都很精緻可以當成禮品，都認同學到這項工藝特別有意義，來一趟彰化永靖可以感受到羅彩雲推廣纏花不遺餘力，將台灣傳統工藝技術結合現代美學，讓纏花走進更多人的生活中，也開出更繽紛燦爛的新面貌！
 

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