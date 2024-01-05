專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

記者林東良／台南報導

肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗，讓你一次購足、開心享受團聚時刻 !

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在年菜設計上，耳熟能詳的經典名菜-黑豬肉獅子頭，珍稀的台灣黑豬肉以手工揉捏摔打，製成一顆顆圓滾滾肉丸，搭配白菜的清甜要大舉攻佔消費者的味蕾記憶體。

黑橋牌明星年貨—肝臘腸也華麗升級推出新品「黑豬臘腸」，讓您領略台灣原生肉品的極致美味。全新年節禮盒中更貼心的將過年必備的年味攏統收納入「春漾禮盒」，送禮最是貼心。更有以台灣黑豬系列廣受好評的「黑豬秘饌」禮盒，送禮最有面子。說到黑橋牌當然少不了最經典的「原味香腸」，歷經67年的美味，橫跨年代帶您坐上回憶的列車，回到小時候與親朋好友一起搶食年夜飯桌上香腸的美好時刻。

儘管時代轉變與飲食選擇越來越多，黑橋牌香腸仍是民眾必吃的一味，獨佔鰲頭的心法無它，關鍵在於「以時間堆疊出美味」，好的東西需經過其工序與堅持，唯有嚴格的遵循製作時程及時間，才能成就美味。黑橋牌除了經典原味香腸外，「肝臘腸」也每年銷售節節上升，成為了黑橋牌的第二明星年貨商品。

在今年更是獨步市場推出頂級台灣黑豬肉為素材的「黑豬臘腸」，以精釀紹興酒、經調十三香淹漬入味，再經72小時熟成乾燥；製程皆相當費時，但黑橋牌製程工序絕不馬虎，堅持用時間堆疊出臘腸的獨特風味。現在全台黑橋牌門市及網路電商皆可買到。

黑橋牌不僅有台灣香腸，更發展完整的肉品產品線，從節慶飲食到日常餐桌，緊密串連起你我生活中的每個時刻；年菜是黑橋牌年度節慶美食重頭戲之一，市售有許多年菜是用現成品製作，而肉品專家黑橋牌，對於年菜的製作卻相當講究。將肉質鮮嫩有彈性的台灣黑豬，以手工揉、捏、摔、打製成一顆顆圓滾滾肉丸，搭配秘制醬汁、清甜大白菜、香菇一起細火慢燉到丸子濃郁肉香、白菜的清甜完全釋放，口感鮮、鹹、酥、嫩、滑，是年菜必買！

一生總有些特別的人，值得用最好的來款待，有些私藏的美味，只想與最重要的人分享。以台灣黑豬為發展主軸的「黑豬秘饌」禮盒，匯集選用珍稀的台灣黑豬製成的極致美味。以新鮮海捕烏魚卵和神農獎黑豬完美組合的黑豬烏金肉燥醬、黑橋牌人氣擔當-油脂少瘦肉多，口感鮮甜多汁的黑豬香腸、傳家醬汁醃漬16小時，兩段式烘烤的明星商品-黑豬條子肉乾以及手工翻炒，金黃酥香的黑豬手炒肉酥等多種不同黑豬肉商品組合出專屬台灣的奢華美味。

橘紅色搭配藍綠緞帶優雅時尚設計「春漾禮盒」，展現送禮好品味以橘紅色為主的禮盒，象徵新的一年的美好與活力。嬌豔的花朵運用相漸層，結合燙金點綴與撞色藍綠色緞帶，新穎優雅中又不失時尚。禮盒中象徵年年高升且應景的櫻花蝦貝蘿蔔糕和香腸蘿蔔糕，選用台灣特產櫻花蝦以及整塊白蘿蔔與鮮美生干貝，炊煮好的蘿蔔糕，吃來特別有口感，一口吃進山珍海味的軟嫩鮮甜。更有熱銷的人氣王-原味香腸、廣式鴛鴦腸、貴妃金橘、肉酥鹹蛋黃雙果等，不論是自用或送禮內容物豐富，多款組合，都能滿足消費者年節的每個時刻，送禮送到心坎裡。

走過67個年頭，黑橋牌堅持繁複製作工序，持續工藝技術與創新研發、用心做出好產品，讓黑橋牌能從50年代創始至今，伴隨台灣民眾超過1甲子歲月。更發展應用各個豬肉部位發展出各式各樣美味的肉製產品。除了NO.1的台灣香腸還有火腿、培根、肉乾零嘴、手炒肉酥、香腸肉包等產品，同時也努力傳承與發揚台灣的節慶習俗與飲食文化，舉凡年節象徵鴻運高升的香腸蘿蔔糕、團圓桌上的年菜鍋物、端午節必嘗的肉粽等等，年年推陳出新，更是節慶送禮傳遞心意的首要選擇，讓黑橋牌從香腸霸主，成為全方位肉品專家。