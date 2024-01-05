　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

記者林東良／台南報導

肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗，讓你一次購足、開心享受團聚時刻 !

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在年菜設計上，耳熟能詳的經典名菜-黑豬肉獅子頭，珍稀的台灣黑豬肉以手工揉捏摔打，製成一顆顆圓滾滾肉丸，搭配白菜的清甜要大舉攻佔消費者的味蕾記憶體。

黑橋牌明星年貨—肝臘腸也華麗升級推出新品「黑豬臘腸」，讓您領略台灣原生肉品的極致美味。全新年節禮盒中更貼心的將過年必備的年味攏統收納入「春漾禮盒」，送禮最是貼心。更有以台灣黑豬系列廣受好評的「黑豬秘饌」禮盒，送禮最有面子。說到黑橋牌當然少不了最經典的「原味香腸」，歷經67年的美味，橫跨年代帶您坐上回憶的列車，回到小時候與親朋好友一起搶食年夜飯桌上香腸的美好時刻。

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

儘管時代轉變與飲食選擇越來越多，黑橋牌香腸仍是民眾必吃的一味，獨佔鰲頭的心法無它，關鍵在於「以時間堆疊出美味」，好的東西需經過其工序與堅持，唯有嚴格的遵循製作時程及時間，才能成就美味。黑橋牌除了經典原味香腸外，「肝臘腸」也每年銷售節節上升，成為了黑橋牌的第二明星年貨商品。

在今年更是獨步市場推出頂級台灣黑豬肉為素材的「黑豬臘腸」，以精釀紹興酒、經調十三香淹漬入味，再經72小時熟成乾燥；製程皆相當費時，但黑橋牌製程工序絕不馬虎，堅持用時間堆疊出臘腸的獨特風味。現在全台黑橋牌門市及網路電商皆可買到。

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

黑橋牌不僅有台灣香腸，更發展完整的肉品產品線，從節慶飲食到日常餐桌，緊密串連起你我生活中的每個時刻；年菜是黑橋牌年度節慶美食重頭戲之一，市售有許多年菜是用現成品製作，而肉品專家黑橋牌，對於年菜的製作卻相當講究。將肉質鮮嫩有彈性的台灣黑豬，以手工揉、捏、摔、打製成一顆顆圓滾滾肉丸，搭配秘制醬汁、清甜大白菜、香菇一起細火慢燉到丸子濃郁肉香、白菜的清甜完全釋放，口感鮮、鹹、酥、嫩、滑，是年菜必買！

一生總有些特別的人，值得用最好的來款待，有些私藏的美味，只想與最重要的人分享。以台灣黑豬為發展主軸的「黑豬秘饌」禮盒，匯集選用珍稀的台灣黑豬製成的極致美味。以新鮮海捕烏魚卵和神農獎黑豬完美組合的黑豬烏金肉燥醬、黑橋牌人氣擔當-油脂少瘦肉多，口感鮮甜多汁的黑豬香腸、傳家醬汁醃漬16小時，兩段式烘烤的明星商品-黑豬條子肉乾以及手工翻炒，金黃酥香的黑豬手炒肉酥等多種不同黑豬肉商品組合出專屬台灣的奢華美味。

▲肉品專家「黑橋牌」，運用其專業職人工藝，集結了年貨、年禮及圍爐年菜，門市化身年貨大街，帶給華人專屬於年節感官體驗。（圖／黑橋牌提供，下同）

橘紅色搭配藍綠緞帶優雅時尚設計「春漾禮盒」，展現送禮好品味以橘紅色為主的禮盒，象徵新的一年的美好與活力。嬌豔的花朵運用相漸層，結合燙金點綴與撞色藍綠色緞帶，新穎優雅中又不失時尚。禮盒中象徵年年高升且應景的櫻花蝦貝蘿蔔糕和香腸蘿蔔糕，選用台灣特產櫻花蝦以及整塊白蘿蔔與鮮美生干貝，炊煮好的蘿蔔糕，吃來特別有口感，一口吃進山珍海味的軟嫩鮮甜。更有熱銷的人氣王-原味香腸、廣式鴛鴦腸、貴妃金橘、肉酥鹹蛋黃雙果等，不論是自用或送禮內容物豐富，多款組合，都能滿足消費者年節的每個時刻，送禮送到心坎裡。

走過67個年頭，黑橋牌堅持繁複製作工序，持續工藝技術與創新研發、用心做出好產品，讓黑橋牌能從50年代創始至今，伴隨台灣民眾超過1甲子歲月。更發展應用各個豬肉部位發展出各式各樣美味的肉製產品。除了NO.1的台灣香腸還有火腿、培根、肉乾零嘴、手炒肉酥、香腸肉包等產品，同時也努力傳承與發揚台灣的節慶習俗與飲食文化，舉凡年節象徵鴻運高升的香腸蘿蔔糕、團圓桌上的年菜鍋物、端午節必嘗的肉粽等等，年年推陳出新，更是節慶送禮傳遞心意的首要選擇，讓黑橋牌從香腸霸主，成為全方位肉品專家。

ET快訊
明晚起變天！雨最多時間出爐
快訊／海保隊員驗屍結果出爐
6年僅執行2次死刑！　法務部揭37名死囚不槍決原因
獨／張誌家告別式時間地點曝！　她心碎任護喪妻
70歲劉尚謙出現在「選舉公報」！　淡出螢光幕近況曝光
無套硬上好友閨蜜！　色男辯：只有2、3下
結束43年連載！　《足球小將翼》宣布完結

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

「滿3次」不讀學校訊息要輔導　母發文嘆：學習當社畜嗎？

陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移

明晚起變天！雨最多時間出爐　下周再迎2波冷空氣

專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

肺炎鏈球菌感染症高峰期！　花蓮縣府籲高危險群速接種疫苗

系統神經科學權威、中研院士蔡作雍辭世　享耆壽96歲

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

「滿3次」不讀學校訊息要輔導　母發文嘆：學習當社畜嗎？

陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移

明晚起變天！雨最多時間出爐　下周再迎2波冷空氣

專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

肺炎鏈球菌感染症高峰期！　花蓮縣府籲高危險群速接種疫苗

系統神經科學權威、中研院士蔡作雍辭世　享耆壽96歲

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

中庭就是加油站！　「烏日奇葩建案」轉手還有增值空間

月薪3萬買預售屋繳不出房貸？　行庫：此案無關新青安

培力實踐「食公益」正能量！助弱勢族群找到自信夢想茁壯

「約砲聊妹對話外流」重傷形象！　朱鎮模時隔5年最新近況曝光

皇翔出資83億「保二總隊都更」核定　467戶社宅2028年完工

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

造假？網曝彩券主持人疑「提早喊號」　官方秒中斷直播：會核實

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

快訊／下班注意！國1北岡山路段事故占內側車道　後方回堵5K

生活熱門新聞

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

驚見「王蟲死掉了」　內行曝真相：竹頭筊

好市多熟食有新品！「89%不想吃」心得曝

竹中「超越中一中」　他見升學率驚呆！網：越來越可怕

「一堆人停好車卻不回家？」　網淚揭心聲

小商人預告「處理猴子」！律師指這行為恐觸法

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」！全場逆風挺

更多熱門

相關新聞

599元吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷一次看

599元吃超夯佛跳牆！全聯年菜熱銷一次看

搶攻龍年春節年菜商機，全聯今年推出多達134道年菜與生鮮食材，網羅高CP年菜套組、獨家新品、名店新品、熱賣爆款、甜品點心等，並推出適合圍爐的餐酒每支500元有找。其中像是599元就能吃到部落客推薦佛跳牆；還有適合10-12人圍爐的團圓年菜組，10道人氣菜色只要2999元，去年賣超過3千套，今年再度回歸！

年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

年菜選購指標！4、6道組合最夯　干貝、佛跳牆最愛吃

圍爐宴呷澎拜！高雄餐廳滿席推外帶

圍爐宴呷澎拜！高雄餐廳滿席推外帶

調皮貓「掛牌反省」眼神無教化可能

調皮貓「掛牌反省」眼神無教化可能

搶攻外帶年菜商機　台中餐廳、飯店推早鳥優惠

搶攻外帶年菜商機　台中餐廳、飯店推早鳥優惠

關鍵字：

專業職人工藝年貨年禮圍爐年菜年味

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面