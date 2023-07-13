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【廣編】稀世珍釀　麥卡倫「The Red Collection 77年」

▲麥卡倫「The Red Collection 77年」。（圖／麥卡倫提供）

【廣編】

圖、文／麥卡倫提供

豐沛的歷史底蘊以及精湛的創新工藝，造就麥卡倫於單一麥芽威士忌中不可撼動的領導地位，為讓世人一睹傳奇威士忌的魅力，麥卡倫為世界巨獻系列稀世珍釀「The Red Collection」，以象徵品牌最頂級酒款的「麥卡倫紅」為主軸，讚頌自1824年麥卡倫肇建以來，對釀酒與製桶工藝無人能及的堅持與執著，而「The Red Collection 77年」是麥卡倫酒廠於戰後重啟的第一批珍釀！

在手工定製的麥卡倫專屬橡木桶經過時間的淬鍊超過77年以上，藉由麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell主導，造就此款意義非凡的超高年份單一麥芽威士忌，不僅深具歷史意義，更為世上是最古老的蘇格蘭威士忌之一，展現麥卡倫對時間、傳承與精湛工藝致上最崇高的敬意。

「The Red Collection 77年」馥郁甜柔的風味，嗅聞時帶有柑橘的清甜果香、淡煙燻木及陳年橡木香氣，微妙且平衡的徜徉於鼻腔，Kirsteen Campbell表示：「此珍稀限量威士忌，完美演繹麥卡倫無與倫比的工藝、知識和技術，「The Red Collection 77年」在極其珍稀且陳年的橡木桶中熟成，直到完美的境界，能夠參與麥卡倫「The Red Collection」 的釀造是畢生的榮幸。」

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