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把握最後一周！淡水天元宮遊賞夜櫻　新北2區櫻花接力綻放

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲櫻花季夜櫻區氛圍浪漫，是網美、攝影好手必拍地點。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」夜間賞櫻邁入第2周，適逢春節期間再加上天公作美，於淡水天元宮走春賞櫻的人潮不斷，新北市景觀處表示，2024花見櫻花季主場活動將於2月18日落幕，歡迎大家趁春節連假尾聲規劃一趟淡水走春行程，也把握機會至園內與活動形象大使「帕德爾夫人（PuddlePuff）」打卡合影拿好禮，留下難得的珍貴合影。

景觀處表示，今年於淡水天元宮辦理的櫻花季活動，除了每日下午4時30分至晚間8時30分進行點燈觀賞夜櫻光影秀之外，園內總共規劃出5大展區，包含「藝賞蒔櫻區」透過沉浸式日式氛圍的營造與裝飾，供民眾打卡自拍、「流動櫻蒔區」由新媒體藝術家郭佩奇老師於地面設計投射出具有律動感的櫻花花瓣。

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水天元宮賞夜櫻，千萬別錯過繪馬祈福區，夜間的浪漫櫻花光影饗宴。

另外「綻櫻光影夜櫻區」充滿夜之想像與浪漫氛圍的夜櫻觀賞區、形象大使IP展區-充滿熱鬧與時尚PARTY感的帕德爾夫人特展暨打卡區，以及繪馬祈福區-乘載遊客們的願望、懸掛櫻花繪馬祈福祝願等，饒富趣味又深具主題性。

在地文史團隊「旅學堂自行規劃」與推出的櫻花季導覽行程進行報名；2月17、18日（周六、周日）現場仍會推出「祈福繪馬」及「彩繪風鈴」兩種DIY活動，歡迎有興趣的朋友們可以現場報名體驗。周末同時也會有精彩的「綻櫻小舞台」演出，由傳藝金曲獎演奏家連珮如老師彈奏琵琶，帶來多首曲調悠揚、別富意境的古調樂曲。

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲甲辰龍年過年期間，淡水天元宮走春賞櫻人潮不斷。

新北市景觀處表示，三色櫻的花期已漸至尾聲，不過吉野櫻正逢花期接力盛開，除了天元宮天壇周圍的吉野櫻大肆綻放外，新北市相較其他縣市，具有全台最多處的賞櫻景點，包含位於土城區的希望之河、三芝區的三生步道以及雙溪區的雙泰產業道路等地的吉野櫻將於3月綻放，吉野櫻的知名度與話題性更高，也是國人心目中的櫻花NO.1。

更多的花況、花季與相關活動資訊，請至「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」活動官網查詢，或至「賞花快報」臉書粉專，按讚、追蹤以獲得新北市的即時花況跟相關訊息。

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲2月5日起至18日於新春農曆連假下午4時30分至晚上8時30分。

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲櫻花季活動期間，天元宮周末現場提供「彩繪風鈴」DIY活動。

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