堅持春節送米！「國民岳父」談幼年貧苦淚崩　林國成進國會服務勞工

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堅持春節送米！「國民岳父」談幼年貧苦淚崩　林國成拚進國會服務勞工

▲▼立委林國成、台北市議員林珍羽-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲立委林國成、台北市議員林珍羽。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新的一年到來，新國會也拉開序幕，名列2024民眾黨不分區立委名單中的林國成，此次順利當選成為新科立委，除了本身知名度以外，也因為女兒、台北市議員林珍羽的關係，近來被稱呼為「國民岳父」，每當林國成談及這個稱號時，總是笑得合不攏嘴，但從里長、議員一路拚到立委的林國成，其實小時候家境並不好，是靠一路打拚苦過來。

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新進的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

林國成在政壇打滾多年，一開始從台北市中山區新生里里長開始做起，2002年開始參選台北市議員但失利，2006年再度參選市議員，以3000票之差成為落選頭，後因民進黨市議員蔡坤龍賄選案宣判當選無效，所以在2008年遞補當選議員，往後2010年、2014年、2018年皆驚險以吊車尾當選；2022年宣布不再角逐連任，交棒給女兒林珍羽參選市議員並成功當選。

「她不是來接我的古舊思想！」林國成與林珍羽2人於年前接受本站專訪，只見父女倆感情好，兩人你一句我一句，連話題談及要放任女兒做想做的事時，林國成又突然想到了什麼，開始爆料林珍羽的訂製制服、帽子要調獨特顏色，造成花費是他的2、3倍，質疑她是「浪費錢」；一旁的林珍羽不甘示弱回擊父親，「這是我的個人風格耶！」加碼爆料父女倆在選舉時，會在家辯論，親哥哥還要負責當辯論主持人。

▲▼立委林國成、台北市議員林珍羽-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨主席柯文哲競選2024總統大選期間，由於未婚、身材姣好的林珍羽不斷四處輔選，使原本就已經在柯粉界相當出名的她，再度備受討論；且林國成還常常在公開場合表明擔心女兒未婚，進而被許多柯粉稱呼為「國民岳父」，搶著想認識林珍羽。

當記者在林國成、林珍羽面前喊出「國民岳父」4個字時，只見林珍羽臉色些微尷尬，一旁的林國成則立刻笑了起來，直言自己覺得很高興，但「一則喜一則憂」，高興的是到處都有人叫他「岳父」，同時又擔心「大家叫久了，害林珍羽真的嫁不出去怎麼辦？」

林國成也提及，林珍羽當選議員初登場時，對著台北市長蔣萬安一連罵了3分鐘，當時連主席都覺得「罵得有理」，所以不敢阻擋林珍羽，然而卻讓身為爸爸的他擔憂，萬一民眾覺得「這個人這麼漂亮，卻又這麼兇」，進而打退堂鼓、不敢追求怎麼辦？

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-林珍羽。（圖／記者黃克翔攝）

▲林珍羽質詢台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

「我不知道是不是爸爸害了妳⋯」林國成坦言，不曉得把林珍羽拉到政治環境中是對還是錯，但想想也是有人肯定、欣賞女兒，才會被叫「國民岳父」，「公司出品的產品有人追求、想訂貨，代表我們家的產品不錯啦！」

一旁的林珍羽雖然面露無奈，但擁有發言人資歷的她也趕緊變成「爸爸發言人」，幫林國成補充道，爸爸可能是覺得好好的一個女孩子，在該嫁的年紀被抓來選舉，所以有一點不捨。

不過，詢問父女倆在春節要做什麼時，林珍羽透露年前要「送米」，並鼓勵林國成告訴大眾「為什麼是送米」；然而林國成卻有些語塞，直言自己不太敢講，因為怕講了會想到自己的母親以及小時候故事，「我會想哭啦⋯」

▲▼立委林國成、台北市議員林珍羽-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲林國成談到小時候家境貧苦賒米的故事，忍不住眼眶泛紅、落淚。（圖／記者袁茵攝）

林珍羽告訴記者，父女倆每年在農曆年前都會在中山、大同區送米，林國成至今已發放米與物資逾20年，這是因為林國成小時候住在屏東里港，當時阿公、阿嬤很辛苦，一共有8個小孩，得挨家挨戶拿著袋子去賒米、借米，也讓林國成認為，未來有能力後要回饋社會。

林國成則補充說明，但講著講著卻開始哽咽。林國成提到，小時候媽媽曾帶他去賒米，有次媽媽跟一位老闆娘說要賒米時，老闆娘卻很兇的指著媽媽說「妳欠2次米都還沒還，還有這個臉來賒米？」當時自己看到媽媽眼淚掉下來、一路哭回家，就告訴媽媽「我長大後會賺好多錢讓妳買米，不會讓妳再被人罵了⋯」。

此時，林國成突然忍不住落淚，一旁的林珍羽趕緊遞上衛生紙，並拍拍林國成的肩膀安慰。林國成哽咽地說，「當時媽媽抱著我說，『你長大以後如果看到窮人，就要去幫助他』，所以我當上里長後就想要完成這個心願。」

▲▼立委林國成、台北市議員林珍羽-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

林國成說，當里長時送的不多，當選議員第一年也沒有錢，只好刷信用卡買米送給窮苦的人，並向其他幫助過的民眾說，如果覺得他服務不錯，希望可以贊助送米，後來就有越來越多人來幫忙、贊助，至今送米超過20年，只有選舉年擔心有賄選問題才暫停，但都已經不需要再特別自費買米了。

林國成加入國會以後，第一個會期選擇到交通委員會，原本認為自己對勞工運動比較在行，所以希望進入社會福利及衛生環境委員會，但黨內還有另外2人想進衛環委員會，他想一想「交通層面的勞工也不少」，例如年前長榮罷工爭議等，或是以前曾有巴士司機抗議工時太高等，也都跟交通有關。

林國成說，自己最關心的就是要修勞保條例，政府要確保給付，「政府經營不善，怎麼會怪勞工繳錢不夠呢？」所以個人最想修的就是要加上「政府確定給付」幾個字；另外黨團也很在乎媒體壟斷、媒體不公問題，現在的國家通訊傳播委員會（NCC）完全不像獨立機關，「這我會去著墨」。

▼林國成、林珍羽年前送米。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼林國成、林珍羽年前送米。（圖／記者袁茵翻攝）

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