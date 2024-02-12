堅持春節送米！「國民岳父」談幼年貧苦淚崩　林國成進國會服務勞工

▲立委林國成、台北市議員林珍羽。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新的一年到來，新國會也拉開序幕，名列2024民眾黨不分區立委名單中的林國成，此次順利當選成為新科立委，除了本身知名度以外，也因為女兒、台北市議員林珍羽的關係，近來被稱呼為「國民岳父」，每當林國成談及這個稱號時，總是笑得合不攏嘴，但從里長、議員一路拚到立委的林國成，其實小時候家境並不好，是靠一路打拚苦過來。

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新進的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

林國成在政壇打滾多年，一開始從台北市中山區新生里里長開始做起，2002年開始參選台北市議員但失利，2006年再度參選市議員，以3000票之差成為落選頭，後因民進黨市議員蔡坤龍賄選案宣判當選無效，所以在2008年遞補當選議員，往後2010年、2014年、2018年皆驚險以吊車尾當選；2022年宣布不再角逐連任，交棒給女兒林珍羽參選市議員並成功當選。

「她不是來接我的古舊思想！」林國成與林珍羽2人於年前接受本站專訪，只見父女倆感情好，兩人你一句我一句，連話題談及要放任女兒做想做的事時，林國成又突然想到了什麼，開始爆料林珍羽的訂製制服、帽子要調獨特顏色，造成花費是他的2、3倍，質疑她是「浪費錢」；一旁的林珍羽不甘示弱回擊父親，「這是我的個人風格耶！」加碼爆料父女倆在選舉時，會在家辯論，親哥哥還要負責當辯論主持人。

民眾黨主席柯文哲競選2024總統大選期間，由於未婚、身材姣好的林珍羽不斷四處輔選，使原本就已經在柯粉界相當出名的她，再度備受討論；且林國成還常常在公開場合表明擔心女兒未婚，進而被許多柯粉稱呼為「國民岳父」，搶著想認識林珍羽。

當記者在林國成、林珍羽面前喊出「國民岳父」4個字時，只見林珍羽臉色些微尷尬，一旁的林國成則立刻笑了起來，直言自己覺得很高興，但「一則喜一則憂」，高興的是到處都有人叫他「岳父」，同時又擔心「大家叫久了，害林珍羽真的嫁不出去怎麼辦？」

林國成也提及，林珍羽當選議員初登場時，對著台北市長蔣萬安一連罵了3分鐘，當時連主席都覺得「罵得有理」，所以不敢阻擋林珍羽，然而卻讓身為爸爸的他擔憂，萬一民眾覺得「這個人這麼漂亮，卻又這麼兇」，進而打退堂鼓、不敢追求怎麼辦？

▲林珍羽質詢台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

「我不知道是不是爸爸害了妳⋯」林國成坦言，不曉得把林珍羽拉到政治環境中是對還是錯，但想想也是有人肯定、欣賞女兒，才會被叫「國民岳父」，「公司出品的產品有人追求、想訂貨，代表我們家的產品不錯啦！」

一旁的林珍羽雖然面露無奈，但擁有發言人資歷的她也趕緊變成「爸爸發言人」，幫林國成補充道，爸爸可能是覺得好好的一個女孩子，在該嫁的年紀被抓來選舉，所以有一點不捨。

不過，詢問父女倆在春節要做什麼時，林珍羽透露年前要「送米」，並鼓勵林國成告訴大眾「為什麼是送米」；然而林國成卻有些語塞，直言自己不太敢講，因為怕講了會想到自己的母親以及小時候故事，「我會想哭啦⋯」

▲林國成談到小時候家境貧苦賒米的故事，忍不住眼眶泛紅、落淚。（圖／記者袁茵攝）

林珍羽告訴記者，父女倆每年在農曆年前都會在中山、大同區送米，林國成至今已發放米與物資逾20年，這是因為林國成小時候住在屏東里港，當時阿公、阿嬤很辛苦，一共有8個小孩，得挨家挨戶拿著袋子去賒米、借米，也讓林國成認為，未來有能力後要回饋社會。

林國成則補充說明，但講著講著卻開始哽咽。林國成提到，小時候媽媽曾帶他去賒米，有次媽媽跟一位老闆娘說要賒米時，老闆娘卻很兇的指著媽媽說「妳欠2次米都還沒還，還有這個臉來賒米？」當時自己看到媽媽眼淚掉下來、一路哭回家，就告訴媽媽「我長大後會賺好多錢讓妳買米，不會讓妳再被人罵了⋯」。

此時，林國成突然忍不住落淚，一旁的林珍羽趕緊遞上衛生紙，並拍拍林國成的肩膀安慰。林國成哽咽地說，「當時媽媽抱著我說，『你長大以後如果看到窮人，就要去幫助他』，所以我當上里長後就想要完成這個心願。」

林國成說，當里長時送的不多，當選議員第一年也沒有錢，只好刷信用卡買米送給窮苦的人，並向其他幫助過的民眾說，如果覺得他服務不錯，希望可以贊助送米，後來就有越來越多人來幫忙、贊助，至今送米超過20年，只有選舉年擔心有賄選問題才暫停，但都已經不需要再特別自費買米了。

林國成加入國會以後，第一個會期選擇到交通委員會，原本認為自己對勞工運動比較在行，所以希望進入社會福利及衛生環境委員會，但黨內還有另外2人想進衛環委員會，他想一想「交通層面的勞工也不少」，例如年前長榮罷工爭議等，或是以前曾有巴士司機抗議工時太高等，也都跟交通有關。

林國成說，自己最關心的就是要修勞保條例，政府要確保給付，「政府經營不善，怎麼會怪勞工繳錢不夠呢？」所以個人最想修的就是要加上「政府確定給付」幾個字；另外黨團也很在乎媒體壟斷、媒體不公問題，現在的國家通訊傳播委員會（NCC）完全不像獨立機關，「這我會去著墨」。

▼林國成、林珍羽年前送米。（圖／記者袁茵翻攝）