曝柯嘆「若柯侯配早大贏」　陳佩琪：柯文哲的人生已徹底檢討

▲柯文哲、陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲落敗，也於8日小年夜發出「反省文」，回顧2024這場戰役中，個人是否做出哪些錯誤決定。而柯文哲妻子陳佩琪也透露，自己曾問說若「侯柯配」會不會贏，柯文哲認為會流失許多柯粉，反之「柯侯配」現在則已大贏，相信柯人生已徹底檢討，代表下次選舉翻向新的一頁了。

柯文哲8日在臉書發表「小年夜的反省」一文，他回顧過去一年，是他人生重大挑戰，包括參選總統、宣布時間、副手人選、選戰主軸等，都是重大抉擇，他感謝團隊和支持者，「但我也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定」。

柯文哲表示，孔子說六十而耳順，意思是要好話壞話都能聽進去，達到「順不輕喜，逆不乍怒」，深入權衡後，再做正確的判斷。這聽起來很簡單，但是不容易。他也只能開放態度，聆聽各界意見，但選戰期間大量且混亂的資訊灌入，要不偏聽又能去蕪存菁，的確很難。然而凡事反求諸己 ，「這就是我未來要給自己的功課」。

陳佩琪9日則在臉書發文說，8日看見柯文哲的反省文，相信對方從這場選戰中學到不少，也領悟很多，那段不堪回首的日子裡，真的要跟柯粉抱歉，「ASD光譜的人，本就沒有參透人心的能力，就像他們辨識人臉喜怒哀樂的能力很弱一樣。」

陳佩琪提及，人家講話的隱喻，不是表面上的意思，柯文哲卻無法領悟，人家不是以下架民進黨為第一要務，而是盤算拗柯去當小的，能贏最好，不能贏的話，至少維持在野第一大黨的地位，還能讓民眾黨從此一蹶不振，「我說這種挖坑讓人跳的伎倆你（柯文哲）也跳，實在是⋯難怪柯粉傷心。」

陳佩琪指出，事後她與柯文哲曾好好坐下來聊過，「他說他退選，柯粉全跑掉，不是不投，不然就是去投民進黨，藍綠對決國民黨也不會贏。」

陳佩琪說，自己曾私下問過柯文哲，「若『侯柯配』會贏嗎？他說柯粉會流失許多，要很努力說服柯粉，才會有機會贏。」的確也是如此，若「侯柯配」，自己這個大柯粉不至於去投綠，但也會像2020年一樣投廢票了事，「我問他若『柯侯配』呢？他（柯文哲）大笑說『現在已經大贏了』，我相信他的人生已經徹底檢討了，代表下次選舉翻向新的一頁了」。