過年走春只排兩地　柯文哲：新竹是家鄉、新北黃國昌很重要

▲柯文哲、黃國昌參拜板橋慈惠宮 。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節假期來到初三，民眾黨主席柯文哲與黨籍立委黃國昌、新北市黨部主委陳世軒赴板橋慈惠宮參拜，並發放發財金與支持者互動。針對過年公開行程僅排了新竹市、新北市，柯文哲說，新竹是老家沒辦法，新北黃國昌很重要；是否特別幫黃輔選？柯笑說，「他不用我輔選啦，其實這樣，認真工作水到渠成」。

針對過年期間的公開行程僅排了新竹市、新北市，柯文哲說，只是剛好，通常是人家邀請，時間上許可就來；他說，新竹是老家沒辦法，新北黃國昌很重要。至於是否幫黃輔選？柯說，「他不用我輔選啦，其實這樣，認真工作水到渠成」。

黃國昌則說，柯主席給的責任區是新北市，既然責任區是新北市，為了民眾黨能夠在基層組織扎根扎好，新春期間我也很感謝陳世軒主委跟他到新北各個廟宇走春，祈求風調雨順、國泰民安。

針對開議後的召委選舉，黃國昌說，這是簡單的數學問題，雙召委制度就是委員會藍的一個、綠的一個，當然民眾黨8位委員都非常優秀，也希望推出一些進步法案，如果能得到國、民兩黨支持的話，相信對於開啟柯主席一直在講的政黨和解、社會和諧會有很大的幫助。

至於委員會的安排，黃國昌說，8個委員會理論上都會有委員到每個委員會服務，目前外交國防委員會暫定是林憶君委員擔任。