蔡壁如指他用人有問題　柯文哲噹媒體：每天挑撥離間

▲柯文哲、黃國昌參拜板橋慈惠宮，並發放發財金 。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如接下台中市政府顧問後，與民眾黨、柯文哲間的互動關係備受關注。她日前接受專訪時說，現在民眾黨中央固步自封，若民眾黨主席柯文哲繼續用身邊的人，會比親民黨泡沫化的速度還快。對此，柯文哲12日說，「你們記者每天在挑撥離間，實在是很麻煩」。

柯文哲12日赴板橋慈惠宮參拜，並發放發財金。針對蔡壁如日前在專訪時說，以現在黨內生態，她回去會死得很慘，柯文哲聞言說，「不會啦，蔡壁如是民眾黨第一戰將，她怎麼會這樣想？她回來應該是別人怕他，是別人死一堆怎麼會是她會很慘？不會啦」。

媒體接著問，蔡壁如將接下台中市政府顧問，柯文哲說，「她希望在台中發展，總要有一個位置比較方便，我覺得那位子還不錯，自由度比較高」；至於黨是否也會安排位子？柯文哲說，「過完年會找她來討論」，還說會找個時間會去拜訪盧秀燕市長。

針對蔡壁如擔憂民眾黨泡沫化，柯文哲說，她是很憂心，但是其實這樣，發展上面，台灣不是一個均質化社會，總是有地方比較都市化、有些比較鄉村，「那很清楚，一開始選戰策略是目標在城市，因為傳統地區建立人際關係太花時間、太花錢，在這種有限時間只好走以都市為目標的選戰方法」。

「有時候是不得已的方法。」柯文哲說，蔡壁如講那什麼接地氣、要建立人脈都知道，只是當時內部評估時間上來不及，所以還是走比較都市型的選戰方式，有時候要遷就當時的資源和時間上的限制，沒辦法。

至於蔡壁如似乎認為是「人的問題」較大？柯文哲說，「不會啦，你們記者每天都在挑撥離間，實在是很麻煩」。

對於蔡壁如直言，整個民眾黨只有她敢說實話？柯文哲不以為然，「不會啦，小朋友（指黨公職）都敢當面嗆我了，哪有什麼問題？」