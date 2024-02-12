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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪點名黃珊珊　「要不是有她」民眾黨搞不好瀕臨滅黨

▲▼黃珊珊出席民眾黨中央委員會 聯訪 回應瘦肉精問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲小年夜時才在臉書發出「反省文」，引來關注，而今夫人陳佩琪表示，歲末年終除了檢討，也要表達感謝，而在她的感謝名單中，也包括民眾黨立委黃珊珊。陳佩琪說，「要不是有黃珊珊撐住，我們民眾黨搞不好就像名嘴說的，剩三席不分區席次，就將近瀕臨滅黨了」。

陳佩琪表示，她感謝曾和他們一起奮鬥、且曾幫助過的人，有些人不願曝光的，就留在心底。先生在當市長時，常有一些外縣市行程，每次從台北高鐵站要回到家的路上，通常是民眾黨秘書長周榆修陪著他們走到家門口，幾次下來，聊著聊著，也慢慢熟悉。周榆修從沒公開場合批判前老闆和組織，只拿所學和經驗貢獻民眾黨，去年底先生忙，很多黨務是仰賴他操勞。

對於黃珊珊，陳佩琪指出，第一次見面是在有次到外縣市市政參訪，好像是在新竹縣，最後大家要拍張大合照， 珊珊慢了幾步入鏡，這時她幽了自己一默，說她本就是「姍姍來遲」，其實當時是有人找她講話，她被拖住了幾分鐘而已，「去年底那段不堪回首的日子， 要不是有她撐住，相信先生沒有今天，而我們民眾黨搞不好就像名嘴說的，剩三席不分區席次，就將近瀕臨滅黨了」，之後的紛紛擾擾，她承受了許多的攻擊，真的要代替柯粉和小草謝謝她，千斤萬擔，所有攻擊，她都一肩擔了。

陳佩琪也提到，民眾黨立委黃國昌，雖然進來晚， 但板橋體育館誓師那天， 每每主持人唱到他名字， 小草們總是給他最熱烈掌聲；再來是自己的老師，陳佩琪說，在板橋體育館誓師的那場， 他站在她後面喊，「 台灣的選擇柯文哲」， 看他那種出自內心的吶喊， 好像要喊出心中那段時間的委屈，真的要跟老師說聲謝謝您的支持。

陳佩琪強調，當然最最要感謝的是許許多多的小草和志工們，有人上班到早市舉牌發傳單，有人下班後背燈箱去夜市幫拉票，有人千里長征南北走一輪， 謝謝大家挺過艱困時間，今天陽光絢爛，相信小草們終究在台灣會變成一片草原，大家一起努力，台灣有你們會更好。

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