3綠委揮毫寫春聯　黃捷「畫龍成河馬」還撞到范雲釀「選票危機」

▲民進黨立委郭昱晴、范雲、黃捷。（圖／范雲辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

迎接農曆新年，許多民意代表都會印製春聯並發放給民眾祝賀新春，也有許多立委會親自揮毫，民進黨立委范雲、黃捷、郭昱晴也利用休會時間寫春聯，三位立委也限時寫春聯，內容包含龍有關的祝福，並畫上龍的圖案，而黃捷手藝不精畫成河馬、還不小心碰到范雲讓她春聯「多一撇」，也成為意外插曲。

年假期間，立法院瀰漫著一絲新春的氣息，范雲、黃捷、郭昱晴也利用休會時間，向大家送上新春祝福，范雲也應景地身著一襲紅衣到場，活動一開始，桌上放著三張春聯，三位立委必須限時寫下與龍有關的祝福，並畫上龍的圖案。

黃捷笑稱自己不太會寫毛筆字，只能用一般拿筆的姿勢、寫正楷字，「希望大家新年都『不龍易發福』！」接著畫上一隻可愛的小龍，但因為黃捷畫的小龍略顯福態，黃捷畫到一半自己笑稱：「啊！我畫成河馬了！」

至於過年規劃，范雲準備在家中陪媽媽、郭昱晴則想帶小孩去高雄玩，要親眼見見現在最熱門的黃色小鴨，「而且要看倒災蔥的那隻！」三位立委邊聊天邊寫春聯，黃捷不慎撞到范雲正在寫字的手，春聯上的「龍」字旁，被撞出一個墨漬、不小心多一橫。黃捷崩潰抱頭驚呼：「我把委員的龍毀了！」、「這好像是選票危機，可以請監票委員檢查。」

范雲則打趣回應，攝影機有紀錄剛剛的過程，「我本來畫的比較美一點！」最後，三位立委討論，要在身後的紅紙上，寫下「金龍納福」四字祝福給全國民眾「新年快樂，龍年平安順心！」