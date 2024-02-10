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還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈大陸冷氣團影響到初三清晨，局部地區低溫跌破8度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團盤據，水氣減少，雖明天（11日）初二白天將回溫，不過入夜氣溫再驟降逾10度，低溫探9度，輻射冷卻影響下，初三清晨溫度會更低，台南以北、宜蘭、花蓮低溫可能下探8到11度，西部局部地區可能跌破8度，初三白天冷氣團減弱逐日回溫，不過開工第二天下周五又有東北季風影響，氣溫將再有一波降溫。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，乾空氣逐漸影響台灣，雲量偏少，西半部逐漸轉晴到多雲；明天各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，雨量不多。

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好天氣將持續到春節尾聲，陳伊秀指出，春節連假期間水氣偏少，下周一初三僅花東偶爾零星雨，初四、初五水氣更少，僅東南部有零星雨，下周四開工日和下周五東北風季風強，尤其下周五為東北季風影響天氣型態，迎風面地區東半部、北台灣有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲春節降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度趨勢，陳伊秀說明，明天初二清晨，中部以北低溫9到10度，其他地區13到14度，明天白天北部高溫20度，東半部也有20度，中南部回升到24到25度，明天白天天氣相當穩定，西半部留意日夜溫差大。

陳伊秀指出，這波強烈冷氣團影響到下周一初三清晨，初三白天氣溫回升，北台灣高溫回升到20度，中南部23到24度，今晚到明天清晨、初三清晨溫度還是特別低，水氣少，除有冷空氣影響外，還有輻射冷卻效應，溫度清晨特別低，初三白天到初五溫度逐漸回升，不過日夜溫差大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼初二天氣及未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度趨勢及初三低溫分布。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

陳伊秀提醒，這波強烈大陸冷氣團將影響到初三清晨，初三清晨溫度特別低，輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭、花蓮低溫可能下探8到11度，尤其西部局部地區甚至有8度以下溫度，其他地區14到15度。

至於下一波降溫，陳伊秀表示，溫度再降溫將出現在下周五和下周六，有東北季風增強，不過影響時間短暫，下周六東北季風就會減弱。

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