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春節「10大忙炸職業」公開！　你爽放假他們正忙

一刻不得閒！你爽放假他正忙　春節「10大忙炸工作」公開

▲1111人力銀行盤整出春節期間「忙炸的10個工作」。（示意圖／資料照）

圖、文／CTWANT

喜迎農曆新年，大部分民眾都已經開始過7天長假，無論是出遊、享用美食或是在家耍廢，都能療癒身心。然而。在春節期間，卻有10個工作還是努力堅守在自己的工作崗位，可以說是一刻不得閒，只為維持社會運作。1111人力銀行盤整出春節期間「忙炸的10個工作」，上榜的有外送人員、便利超商店員、醫護及警消人員等。

交通運輸人員

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每到農曆新年，民眾返鄉過節或是出遊外宿，使得大眾運輸系統更加忙碌，台鐵、客運、高鐵加開班次，運送南來北往大量人潮，還有台北人外出遊玩走春最仰賴的捷運，也都是照常運行，足以想見大批出遊人潮，也讓辛苦執勤的工作人員加倍忙碌。

百貨專櫃人員

每到春節假期，全台各大百貨推出的超值福袋，總能吸引大批人潮排隊搶購，盼望人潮能帶來買氣，不管是彩妝保養、國際精品、流行服飾，還是精緻家電品牌，紛紛搶攻商機，也讓專櫃人員忙得不可開交，因此百貨從業人員在春節期間的班表，都是上好上滿，也有部分業者，為了鼓勵春節期間到班的工作同仁，會主動加發獎勵金慰勞第一線員工，也是衝刺業績外的額外收獲。

飯店旅宿人員

雖然冷氣團侵襲春節連假，不過仍不減國人遊玩興緻，早就訂妥飯店旅館，飯店接待已就備戰狀態迎接大量住房遊客，不過因為房務人力嚴重短缺，許多旅宿業者都延後入住時間；另外除夕圍爐訂席以及外帶應景年菜，也都讓餐飲領班、內外場人員以及計時工讀生忙到炸裂。

外送人員

春節假期大部分的外送員，都會選擇返鄉或者乾脆休假，不過外送需求還是有，又該怎麼辦呢？部分外送員瞄準過年商機，選擇繼續跑外送賺獎金，遇到出手大方客人還會加碼給紅包，也算是另類收獲，不過春節假期氣溫驟降，頂著寒風穿梭大街小巷，使命必達並非輕鬆事。

彩券行工作人員

農曆春節將至，台灣彩券公司日前宣布加碼，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣9.7億元，創下史上次高，可望刺激國人購買試手氣，全台彩券行也是摩拳擦掌迎接商機，不少經銷商自願延長營業時間到深夜，民眾買氣旺，也為自己搶賺過年紅包！

便利超商店員

台灣超商實體門市超過1萬3千家，密度僅次於南韓位居全球第二，而且超商包辦了「飲食、宅配郵寄、繳費、美妝、民生必需、電玩娛樂、名店伴手禮、年菜預訂、休憩、購票…等功能」，加上全年無休的營業型態，每個店員都手腳俐落包山包海，除了收銀結帳外，還得負責影印、繳費、寄收包裹、微波熱食及現煮咖啡等，共作項目包羅萬象，年節期間還得銷售禮盒，一定忙炸。

醫護人員

前陣子機師工會通過合法罷工權引發議論，就有網民說「如果哪天醫護人員要罷工，那受傷生病不就GG了！」，醫護人員採輪班制，過年大家輪休一個蘿蔔一個坑，一有意外狀況急診室就會忙得不可開交，加上原有住院的病患醫護人員的沉重負載可想而知。

警消人員

警消人員24小時全年無休輪班，堅守崗位守護全民的生命財產安全，雖然111年度相較於110年，火災減少5700餘件，刑事案件減少近3萬件，但據統計仍顯示火災發生在住宅區就佔了近73%，提醒民眾年節期間務必小心用火，大家開心過年圍爐但消防人員須要上緊發條，守護人民安全十分辛苦。再者，年節期間返鄉車潮南來北往，警察要維運交通順暢工作量也比平日備增，全民放假警消不敢懈怠。

餐廳內外場

生活型態轉變，許多家庭圍爐都改到飯店或餐廳團聚，除了除夕圍爐、初二回娘家外，過年的聚餐多數都外包處理，因此餐廳訂位大爆滿，為了滿足顧客需求許多餐廳一個用餐時段至少翻桌兩次，外場忙著帶位、上菜、桌邊服務，內場要備料、烹調、清潔等，無論內外場都十分忙碌，但考量從業人員的辛勞及服務品質，年節期間業者大都會增派計時人員來分擔工作量。

遊樂園工作人員

放假期間就是跟家人一起出遊的好時機，到風景區或遊樂園放鬆是許多家族旅遊首選，每到年節期間遊樂園附近的交流道就會回堵，光是進停車場要排半小時也是常態，遊客流量至少是平時的3-4倍，要維持遊樂園工作人員沒有最忙只有更忙，要讓遊客在園區內玩得安心又開心留下美好回憶，工作人員都得輪班在第一線提供最好的服務。

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