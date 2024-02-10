初二回娘家超塞！國道18處地雷路段出爐　國5北上塞到半夜

▲國道今下午發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

明天年初二(11日)將有大量回娘家車潮，其中南下車流將集中在中午前，讓國道疏運面臨嚴峻考驗，高公局研判初二將有18處易塞路段，其中國5也會出現北上車潮，將從上午11點塞到午夜，恐連堵13小時。

今日(10日)為春節初一，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國3南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國5北向頭城至坪林，其餘路段行車大致順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今下午也發生多起車禍，包括14時19分國3南向中寮隧道379公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，14時30分排除，車流回堵4公里；14時21分國1高架南向31.2公里處3輛小客車追撞，占用內側及中線車道，15時01分排除，車龍回堵5公里；15時26分國3南向160.6公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，15時28分排除，車流回堵4公里。

明天為春節連續假期初二，預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

▲國道今下午發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局）

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，避開塞車尖峰，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。