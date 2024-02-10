出門踏青迎新春　新北必遊景點報你知

▲出門踏青迎新春「野柳漁港景色」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連續假期到，新北市的海岸景色美不勝收，新北市政府漁業處精選深澳、萬里及金山旅遊景點，讓民眾可以輕鬆出發走春，不僅有吃有玩，還可以看最特殊壯觀的地形及絕美海景！

漁業處表示，深澳線鐵道自行車從八斗子站連接到深澳站，全長1.3公里，非常適合親子共遊，騎乘之際能欣賞到絕美海景，於深澳站下車即可直接步行至深澳漁港，沿著港邊建造的「海天步道」，不僅可以眺望九份山城美景，還能跟可愛的小卷及Minecraft裝置藝術拍照，在步道盡頭觀賞海天一線的景緻，此外，深澳也有豐富的地質景觀如酋長岩，還有近期引發熱烈討論的「水豚岩」，可愛又吸睛，春節不妨到此處，忘卻城市的喧囂與煩惱！

▲深澳漁港景色（右為海天步道）。

漁業處說，野柳依山傍水的地理位置，造就地質公園神奇的女王頭、海蝕洞及蕈狀岩等奇景，還有駱駝峰稜線步道，登頂即可觀賞野柳美麗海岸線，也可以報名參加當地的漁村小旅行，由瑪鋉漁村文化生活協會資深嚮導帶領遊客走訪漁港週邊、漁村文化及信仰。

此外，來到北海岸最重要的就是吃海產啦！龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集中繼市場，裡面有許多攤位並且都是以活水缸提供最鮮的海產給遊客現挑現吃，若想要品嚐更加精緻的料理，市集旁的「海鮮一條街」提供多家餐廳任君挑選，吃飽喝足後還可以到石角街的停車場旁，以寬闊海景及「抹茶小山丘」為背景拍美照！

▲深澳漁港海景。

另外，在金山磺港附近可以看到因板塊運動及海水與風不斷地侵蝕而成的燭臺雙嶼，喜愛健行的遊客也會到獅頭山步道觀賞由山海組成的別緻景色，運動完就需要來一個放鬆的行程，金山著名天然資源「溫泉」，邊泡湯邊賞海景幫你消除一天的勞累！

漁業處長簡明雄表示，近年來市府推動「嗨漁港」，讓漁港朝向多元化使用。漁民需求及週邊景點改善漁港設施，透過漁港翻轉及創新，不僅兼顧漁民生計更提供民眾飲食、休閒、觀光等各方面的生活體驗，適逢農曆新年假期，精選北海岸景點，誠摯邀請民眾到漁港及漁村週邊遊玩，享受最Chill輕旅行！

▲深澳漁港海天步道。