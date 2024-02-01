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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認定陳昭姿投廢票「不然什麼才是」　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票

▲▼爭議選票。（圖／翻攝臉書）

▲爭議選票。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（1）進行正副院長選舉，在第一輪投票中意外發生民眾黨立委陳昭姿廢票插曲，民眾黨黃珊珊僅拿到7票。對此，擔任今天會議主席的民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這很明顯，他們內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票所以跑票，這很清楚，廢票就是廢票別再推卸責任，自己秉公處理，這不是廢票什麼才是？

依立院排定流程，10點30分進行院長投票選舉，約於11點09分時，主持院長投票的民進黨總召柯建銘宣布，全部委員已投完票，並在監票人、立委許宇甄、陳亭妃、林國成監票下，投票結果為投韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，其中一張票雖蓋著黃珊珊，但印泥卻沾到國民黨的陳菁徽，被認定為無效票。

而該張無效票的主人就是民眾黨立委陳昭姿，她事後透過臉書鄭重聲明，她在票選立法院院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印泥污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，僅此向民眾黨黨團與支持者致歉。

民眾黨團則表示，陳昭姿在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，但因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，本黨黨團對會議主席判定表示遺憾。

對於這樣的意外插曲，柯表示，這很明顯，他們內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票所以跑票，這很清楚，廢票就是廢票別再推卸責任，自己秉公處理，這不是廢票什麼才是？

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