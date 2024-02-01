快訊／親赴星靚點！賴清德晚間出席感恩餐會　先恭喜韓國瑜當選

▲民進黨主席暨總統當選人賴清德。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國會龍頭之爭結果今（1）出爐，國民黨推出的「韓江配」當選立法院正副院長。對此，民進黨主席暨總統當選人賴清德晚間出席感恩餐會時表示，恭喜正副院長韓國瑜、江啟臣當選，今天的選舉充分展現各黨團的立場和價值；另對於爭取連任失利後宣布辭職的前院長游錫堃，他說，相信社會都覺得很可惜，「游院長的風骨啊，令我非常欽佩！」

賴清德今天晚間前往台北市文山區的星靚點花園飯店，出席感恩餐會活動，包括台北市競選總部主委陳時中、立委吳思瑤、前立委高嘉瑜等政要均與會。有趣的是，這間餐廳是英系立委黃承國所經營的，日前才因民眾黨在此舉辦感恩餐會活動，登上媒體版面。

賴清德會前發表談話說，恭賀韓國瑜、江啟臣當選新任正副院長，今天的選舉是各黨團第一次的投票，充分展現了各黨團的立場跟價值，他給予新的國會最高的祝福。他說，立法院是我國民意最高的殿堂，也是民主的重要象徵，他非常希望，未來立法院在各政黨既競爭又合作之下，能夠多多通過福國利民的法案，對外也能夠持續進行國會，外交拓展台灣的國際空間，讓台灣能夠有更多的機會，跟盟友有更密切的結合。

對於民進黨籍的前正副院長游錫堃、蔡其昌，賴清德表示，他要表達衷心的感謝，過去4年在兩人領導下，立法院協助國家推動許多重要法案，也讓國家可以持續進步，特別是游是民進黨圓山飯店創黨會議主席，是民主運動前輩，一生為了台灣的民主犧牲奉獻，也是打下「綠色執政品質保證」的重要人士，今天沒有辦法順利連任，相信社會應該都會感到很可惜。

賴清德透露，游錫堃在1月13日投完票後沒多久，曾經跟自己見面，表達他一貫的立場：一生為民主打拚，不忮不求，如果民進黨黨團提名他當立法院長候選人，他會全力以赴，如果未能如願，也會辭去立法委員的職務，栽培新的人才，「游院長的風骨啊，令我非常欽佩」，在此向他表達最高的敬意。