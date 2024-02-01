蓋不下黃珊珊才跑票？　陳昭姿批柯建銘「慣用下流伎倆」企圖影響團結

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，民眾黨團8人原訂要「團進團出」票投立委黃珊珊，但立委陳昭姿投票時卻誤沾印泥，使擔任主席的柯建銘宣布該張選票無效；事後柯建銘受訪時稱，這很明顯是陳昭姿「根本蓋不下那一票」所以跑票。對此，陳昭姿晚間發聲，痛批這是柯建銘的「慣用下流伎倆」。

針對柯建銘稍早批評民眾黨團「內部矛盾」、「跑票」，陳昭姿晚間發聲明回應，「這已是柯建銘慣用的下流伎倆。」今日因手指邊緣不慎遭印泥污染，讓已明顯蓋印於黃珊珊的選票，因沾上印泥而遭柯建銘認定無效一事，上午自己已發出聲明向黨團致歉，並獲黨團理解及接受，黨團也表達對於擔任主席的柯建銘，其所判定的結果表示遺憾。

陳昭姿提及，柯建銘不顧多數監察員判定有效票認定，違反《立法委員互選院長副院長投票及開票辦法》第十三條之規定，擅自違法以大會主席之姿，做出獨斷決定，社會自有公斷。

陳昭姿也說，對於柯建銘透過媒體放話抹黑，企圖影響民眾黨黨團內部團結，這正是柯建銘慣用的手段，過去或許對於其他政黨能夠成功，「但我必須直言地說，這對本黨黨團無效！」呼籲柯建銘別再透過媒體放話抹黑、污衊，2024年大選後人民的眼睛是雪亮的，「您的一言一行只會讓民進黨更喪失民心，望自重。」