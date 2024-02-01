誰被開除了？民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

▲民進黨掰了郭正亮、林裕紘、周榆修。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中評會今（1）決議開除50位違紀人員黨籍，包括被列入民眾黨全國不分區立委的周榆修、麥玉珍、蔡豐州，以及遭各縣市黨部除名的洪智坤、郭正亮、蔡沐霖、林裕紘（臉書粉專「Lin bay好油」版主）等人；另外還有37位違紀人員予以停權1年處分，多數是以無黨籍參選的里長、鄉鎮市民代表。

中評會今天無異議決議，將50名違紀黨員除名開除黨籍、37人停權1年，另有兩案經申訴，決議再行調查、下次處理。

其中，遭「開鍘」除名者包括：被民眾黨提名為不分區立委的周榆修、麥玉珍、蔡豐州、吳家慶；以及先前被各縣市黨部自動評議除名的李麗卿、洪智坤、郭正亮、蔡沐霖、陳右豪、林裕紘、曾睿涵、李榮盛、黃麗貞、黃文峯，除名原因包括涉弊案遭判刑、涉入MeToo事件、為國民黨總統後選人侯友宜站台、遭人檢舉損害民進黨聲譽等不同原因。

中評會主委賴瑞隆表示，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。