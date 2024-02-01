蔡英文恭賀韓江配、感謝游昌配　期盼新國會不分朝野良性溝通

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

第11屆正副立法院長之爭揭曉，由國民黨推出的「韓江配」出線，總統蔡英文1日晚間也在臉書發文恭賀新任正副院長韓國瑜、江啟臣，同時感謝連任未果的民進黨立委游錫堃、蔡其昌；她也強調，期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算。

蔡英文表示，今天，第11屆立法委員展開任期，她要恭喜所有宣誓就職的立委，謝謝第10屆立委的付出，也恭賀新任立法院長韓國瑜和副院長江啟臣。

此外，蔡英文也要感謝前立法院長游錫堃和前副院長蔡其昌，在過去幾年，攜手帶領國會，無論是對內的議事運作，和對外的國會外交，無不盡心盡力，透過石磨心的協商對話，通過各項法案及建設預算，讓國家持續進步，「我們不只讓國會更加公開透明，也讓國際上的民主夥伴，看見台灣守護民主自由的決心。」

蔡英文強調，她要特別感謝游錫堃一路走來，為台灣民主的貢獻，特別是在她邁入第二任總統任期之際，游錫堃願意挺身而出，站在國會折衝的第一線，協助讓執政團隊的各項政策，能夠通過國會的監督來順利推動，「謝謝游院長這四年的付出，台灣這幾年的進步，每一步都有游院長努力的足跡。」

蔡英文最後表示，她更期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有的基礎上持續向前進。